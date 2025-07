VIDEO | Así fue la grave lesión en el tobillo de Jamal Musiala en el duelo entre Bayern y PSG

El futbol quedó en segundo plano cerca del final del primer tiempo en el esperado choque entre el Bayern Múnich y el PSG, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Un desafortunado choque dejó como protagonista negativo al alemán Jamal Musiala, quien salió del campo con una lesión grave en su tobillo, desatando la preocupación inmediata de todos los presentes.

La acción ocurrió cuando el portero italiano Gianluigi Donnarumma salió a cortar un balón aéreo dentro del área. En su intento por agarrar el balón, terminó golpeando accidentalmente a Musiala, quien cayó al suelo con visibles gestos de dolor. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo, dejando claro lo delicado del impacto. El alemán permaneció tendido, tomándose el tobillo mientras era atendido por el cuerpo médico.

Lo más impactante fue ver la reacción del propio Donnarumma. El arquero quedó visiblemente afectado, llevándose las manos a la cabeza tras darse cuenta de la gravedad de la situación. Incluso, algunos compañeros tuvieron que acercarse para consolarlo, mientras la asistencia médica retiraba a Musiala en camilla entre los aplausos del estadio.

Este partido representaba un regreso especial para Musiala, quien recién volvía a la titularidad luego de una larga ausencia por lesión. Lamentablemente, este episodio empañó lo que debía ser una jornada de celebración para él y el Bayern. La incertidumbre ahora gira en torno al diagnóstico final, pero las primeras impresiones apuntan a una lesión seria.

En redes sociales, el apoyo hacia Musiala no se hizo esperar. Diversos jugadores, clubes y aficionados enviaron mensajes de aliento al joven alemán, uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo. “Fuerza, Jamal”, se repitió en cientos de publicaciones tras la difusión de las imágenes del momento.

Oh gosh Musiala clashes with Donnarumma. Ankles gone pray he recovers fast 😭 🙏🏽 pic.twitter.com/RZcis5mRxB

El Bayern Múnich, por su parte, compartió un mensaje pidiendo respeto y paciencia mientras se realizan los estudios médicos correspondientes. “Estamos contigo, Jamal. Esperamos las mejores noticias”, indicaron en sus cuentas oficiales.

Más allá del marcador, la lesión de Musiala dejó un sabor amargo en el encuentro, recordando que en el fútbol, la salud de los protagonistas siempre debe estar por encima de cualquier resultado. La afición del Bayern y del PSG, así como la familia del fútbol mundial, esperan ahora por un parte médico alentador que permita ver pronto de regreso a uno de los grandes talentos del momento.

Musiala leg has been broken 💔, Get well soon pic.twitter.com/aGj1xJ0lsL