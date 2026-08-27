Video: así fueron los goles del triunfo del Barcelona sobre el Athletic Club

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Video: así fueron los goles del triunfo del Barcelona sobre el Athletic Club

El Barcelona consiguió su segunda victoria consecutiva en LaLiga tras derrotar 2-0 al Athletic Club en el Camp Nou, con goles de Raphinha y Fermín López.

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BARCELONA, 27/08/2026.- El centrocampista del Barcelona Fermín (2d) celebra tras anotar el 2-0 para su equipo durante el partido de la primera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao disputan este jueves en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

El centrocampista del Barcelona Fermín (2d) celebra tras anotar el 2-0 para su equipo durante el partido de la primera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona sumó su segunda victoria en LaLiga al imponerse 2-0 al Athletic Club en el Camp Nou, impulsado por la pegada de Raphinha, autor del primer gol, y la jerarquía de Pedri en el centro del campo. El encuentro también marcó el debut de Rodri Hernández con la camiseta azulgrana.

El conjunto catalán fue superior a un Athletic valiente y pudo conseguir una victoria más amplia, pero se encontró con una destacada actuación de Unai Simón, quien sostuvo a su equipo hasta que Fermín López sentenció el encuentro en el minuto 82.

El Athletic comenzó con una presión intensa y planteó un partido abierto, mientras el equipo de Hansi Flick necesitó cerca de 20 minutos para hacerse con el control. Lamine Yamal tuvo una de las primeras oportunidades con un zurdazo que Unai Simón desvió con una gran intervención. Poco después, Raphinha rozó el gol con un cabezazo que golpeó el poste.

Con Pedri tomando el mando en la medular, Fermín aportando movilidad y Lamine Yamal generando peligro por la banda, el Barcelona comenzó a acercarse con mayor frecuencia. Pedri llegó a marcar en el minuto 29, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo.

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La resistencia del Athletic terminó en el minuto 37. Pedri filtró un preciso pase vertical para Raphinha, quien atacó el espacio, superó a Unai Simón y definió para colocar el 1-0.

Antes del descanso, el guardameta visitante volvió a evitar el gol de Lamine Yamal y mantuvo al Athletic dentro del partido. En la segunda mitad, el Barcelona conservó el control y siguió acumulando ocasiones. Lamine Yamal estrelló un remate en el larguero, mientras Pedri continuó manejando el ritmo del encuentro. El Athletic también tuvo su oportunidad para empatar cuando Oihan Sancet conectó un potente disparo que se estrelló en el poste.

Flick movió el banquillo y dio entrada a Rodri Hernández, quien disputó sus primeros minutos como jugador del Barcelona. Cuando el Athletic buscaba el empate, Fermín López sentenció el encuentro en el minuto 82 al aprovechar un balón de Aymeric Laporte y definir con Unai Simón ya vencido para establecer el 2-0 definitivo.

Fermín alcanzó así tres goles en los primeros dos partidos de Liga, la misma cifra que Raphinha. Con ambos como protagonistas y Pedri como conductor del juego, el Barcelona consiguió su segundo triunfo consecutivo, mientras que el Athletic continúa sin sumar puntos.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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