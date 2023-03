VIDEO | El épico fallo del Rayo Vallecano al intentar imitar el penal de Messi y Suárez en LaLiga

El particular fallo, llegó al minuto 40, cuando el partido estaba 2-1 a favor del local Rayo Vallecano, fue en ese momento que los delanteros de la escuadra madrileña intentaron sorprender al cobrar un penal con un estilo particular, sin embargo, la jugada no salió como ellos esperaban.

El encargado de hacer el lanzamiento, Trejo, vio cómo su primer cobro fue detenido por Gazzaniga, el VAR revisó la acción y decidió repetir el penal por invasión de la defensa al área.

Fue en el segundo cobro de la pena máxima que Trejo, quien volvió a asumir la responsabilidad, no disparó a portería, sino, con un toque sutil habilitó a Isi Palazón, que llegó desde atrás y fue quien realizó el remate. Para mala fortuna del Rayo, el balón no entró en la portería y la jugada terminó en saque de meta.

Una jugada similar le dio la vuelta al mundo en 2016, cuando Lionel Messi, que todavía jugaba para el Barcelona, y Luis Suárez, cobraron una penal máxima de la misma forma ante el Celta de Vigo. En aquella ocasión el balón sí terminó en el fondo de la red.

Posteriormente, Tsyhankov le devolvió la igualdad al marcador al poner el 2-2 al 53′, siendo este el resultado final.