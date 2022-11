VIDEO | El pleito de Cristiano Ronaldo con Tyrone Mings en el Aston Villa vs United que se volvió viral

Durante una de las jugadas ofensivas del United, Cristiano Ronaldo se “enganchó” con el defensor inglés en una acción digna del judo.

El hecho fue tan intenso entre los futbolistas que aunque el balón ya no estuviera en disputa, ambos continuaron con su pleito.

Just Cristiano Ronaldo and Tyrone Mings wrestling on the pitch 🤼‍♀️ pic.twitter.com/CeAThOv9vi

— TEAMtalk (@TEAMtalk) November 6, 2022