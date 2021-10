VIDEO | En Irlanda un portero culpó y noqueó a un compañero luego de recibir un gol contrario en los minutos finales

El mismo Donnelly puso a los dueños de casa en ventaja después de cambiar un penal por el 2-1 al 65′.

Hasta aquí todo normal, luego en la recta final del partido. Concretamente durante los últimos diez, fue cuando todo se salió de control.

Al minuto 80′ un contra ataque fulminante por parte de la visita, también conocida como los bannsiders culminó con el 2-2 final luego de que Cathair Friel la empujara al fondo del arco defendido por el hombre de negro, Aaron McCarey.

Esto hizo que McCarey perdiera la razón y cuando la cámara se fue con los festejos por la tardía anotación, este aprovechó para ir por su compañero Bobby Burns y estamparle los guantes en la cara dejándolo tirado en el suelo.

Por si fuera poco, el guardameta intentó ponerlo de pie jaloneándolo varias veces ante la mirada del árbitro central y del línea sin que ninguno se metiera.

Sus compañeros sí intentaron detenerle, el que fue por el balón a la portería se lo lanzó tratando de parar su fúrica reacción.

Finalmente el silbante, si le mostró la roja directa por su conducta antideportiva.

Al término del encuentro, el entrenador de los de verdes Mick McDermont manifestó que: “No hay ningún problema en el vestuario. Todos son hombres adultos, es un incidente que sucedió y debemos seguir adelante”.

“No habrá noticias al respecto las siguientes semanas, ha sucedido antes. No es agradable y ambos están decepcionados. Los dos están al lado del otro en el camerino”, agregó.

“¿Y qué si está en redes sociales? ¿qué? No lo hace ni mejor ni peor. Que lo pongan en redes, no podría importarme menos”, remató.

🗣️ "Is there trouble in the dressing room? Absolutely not."@Glentoran boss Mick McDermott says "there's no news" after goalkeeper Aaron McCarey was sent-off for striking team-mate Bobby Burns.

