Video | Escándalo en la final: Rüdiger y Vinícius vieron la roja por intento de agresión al árbitro

La final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid no solo estuvo cargada de emociones en el marcador, sino también de momentos de alta tensión en el terreno de juego. Uno de los episodios más polémicos ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando la frustración del lado merengue terminó en expulsiones y un intento de agresión que quedó grabado por las cámaras.

Todo comenzó tras una falta señalada en ataque a Kylian Mbappé, lo que anuló una jugada que el Real Madrid creía válida. La marcación fue muy cerca de la banca blanca, donde la molestia de los jugadores no se hizo esperar. Vinícius Júnior, uno de los más exaltados, inició los reclamos al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, mientras otros integrantes del cuerpo técnico trataban de calmar los ánimos.

Antonio Rüdiger, quien ya había salido de cambio por molestias musculares y estaba con bolsas de hielo en sus piernas, fue quien protagonizó la escena más preocupante. El defensor alemán, fuera de sí, intentó acercarse con ferocidad al árbitro, pero fue detenido justo a tiempo por miembros del cuerpo técnico y compañeros de equipo.

La tensión aumentó aún más cuando Rüdiger, en un arranque de ira, tomó una de las bolsas de hielo que tenía en las rodillas y simuló lanzarla contra el árbitro. Aunque finalmente no llegó a completar el acto, la escena fue tan alarmante que fueron necesarios hasta cinco integrantes del Real Madrid para detenerlo y calmarlo.

De inmediato, Ricardo de Burgos Bengoetxea tomó cartas en el asunto y expulsó de forma directa a Rüdiger. Minutos después, también mostró la tarjeta roja a Vinícius, quien continuaba reclamando de manera airada desde la zona técnica, encendiendo todavía más la polémica en una final que ya estaba desbordada en intensidad.

El acta del colegiado Ricardo De Burgos Begoetxe de la final de la Copa del Rey ganada por el Barcelona, recoge tres expulsiones de jugadores del Real Madrid en el último minuto de la prórroga, de Antonio Rüdiger por el lanzamiento de un objeto al árbitro, Lucas Vázquez y Jude Bellingham.



This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd