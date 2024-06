En la edición de la Eurocopa 2024 solamente hay dos selecciones que debutan, son Serbia y Georgia; los serbios no pudieron gritar por primera vez en su derrota frente a Inglaterra pero los georgios lograron el momento icónico para sus vidas en su debut europeo.

La Selección de Turquía, a lo largo de su historia nunca ha ganado su primer juego en un Eurocopa, por lo que los dirigidos por Willy Sagnol buscarán su oportunidad.

Los georgios son el país número 36 en disputar el gran certamen europeo.

Esta selección cuenta con pocos jugadores estelares y conocidos en la élite europea, se destaca al den Napoles, Kvicha Kvaratskhelia y al arquero del Valencia, Giorgi Mamardashvili.

Georgia es un país que se fundó en 1991, independizándose de la Unión Soviética y a partir de allí su selección de futbol no había cosechado algún éxito

El camino a la Eurocopa 2024 de Georgia consiguió su pase al ganar en Repechaje, jugando los 2 partidos previos como locales, ante Luxemburgo (2-0) y en la final contra Grecia, empataron sin goles y en penales avanzaron a la competencia europea.

Después de una jugada por banda de Giorgi Kochorashvili, mandó el pase raso al delantero del Metz de Francia, Georges Mikautadze para empatar el partido en el miuto 32 del partido, ya que Mert Dulur de volea había delantado para los turcos al minuto 25.

En un torneo que se han marcado tantos goles, les llegó el especial a una selección debutante que busca hacer historia más allá del gol alcanzado en un grupo que comparte con Chequia y Portugal, que jugarán a las 13 horas para concretar el grupo.

MIKAUTADZE WITH GEORGIA’S FIRST EVER GOAL AT THE EUROS⚽️🔥pic.twitter.com/EGCyLwUq2e