Video: Jacy Maranhão marcó un gol, cayó al vacío durante la celebración y el VAR terminó anulando el tanto

El fútbol brasileño vivió una escena insólita durante el partido entre Coritiba y Chapecoense por el Brasileirao. Jacy Maranhão, defensor y capitán del Coritiba, pasó en cuestión de minutos de celebrar un gol a sufrir una caída y ver cómo el VAR anulaba su tanto.

Todo comenzó cuando Jacy envió el balón al fondo de la red y creyó haber marcado el segundo gol del Coritiba. La anotación desató la euforia del defensor, quien corrió inmediatamente hacia las tribunas para compartir la celebración con los aficionados.

El festejo tenía además un significado especial. Jacy colocó el balón debajo de su camiseta como dedicatoria por el próximo nacimiento de su hijo y después se dirigió hacia las vallas publicitarias para continuar con la celebración.

Sin embargo, detrás de las vallas había un acceso abierto hacia el túnel que conduce a los vestuarios. El capitán tomó impulso, saltó y desapareció de la transmisión al caer directamente por el hueco ante la sorpresa de quienes estaban cerca.

Jacy Maranhão marcó para Chapecoense, saltó la valla de publicidad para festejar y CAYÓ EN EL TÚNEL DEL VESTUARIO.



El gol se lo ANULARON Y SE FUE LESIONADO POR EL GOLPE.



INCREÍBLE. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/XYpRk7ujPk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 9, 2026

La caída generó preocupación entre sus compañeros, el cuerpo técnico y el personal médico, que acudieron rápidamente para auxiliarlo. Jacy recibió atención y, pese al fuerte golpe, inicialmente intentó continuar en el terreno de juego.

Pero todavía faltaba otro giro en la historia. Mientras el futbolista era atendido, el VAR revisó la jugada y determinó que se encontraba en posición adelantada, por lo que el gol que había provocado toda la celebración fue anulado.

Jacy pudo continuar durante algunos minutos, pero las molestias provocadas por la caída terminaron pasándole factura. El defensor tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad debido al golpe sufrido durante el accidentado festejo.

Pese a la insólita secuencia, el Coritiba terminó celebrando los tres puntos al imponerse 2-1 sobre Chapecoense. Para Jacy quedó una noche difícil de olvidar: marcó, festejó el próximo nacimiento de su hijo, cayó al túnel, salió lesionado y vio cómo el VAR anulaba su gol.