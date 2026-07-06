Video | Jordan Henderson sufre una aparatosa caída durante la celebración de Inglaterra ante México

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final de la Copa del Mundo quedó marcada por un momento de preocupación protagonizado por el centrocampista Jordan Henderson, quien sufrió una fuerte caída mientras celebraba junto con los aficionados ingleses en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Tras el intenso encuentro en el que la selección dirigida por Thomas Tuchel derrotó 3-2 a México, pese a jugar con diez futbolistas durante parte del partido, los jugadores se acercaron a las gradas para compartir el triunfo con los miles de seguidores que viajaron para apoyar a los tres leones.

En medio de la euforia, los cánticos y los saltos, Henderson intentó superar una valla publicitaria ubicada cerca del sector donde se encontraban los aficionados ingleses. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, lo que provocó momentos de tensión entre sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y los seguidores presentes en el estadio, en donde tuvo que salir en camilla.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JORDAN HENDERSON SE LESIONÓ SALTANDO LOS CARTELES DE PUBLICIDAD EN LOS FESTEJOS DE INGLATERRA TRAS GANARLE A MÉXICO.



😳 Fue retirado en camilla y se habla de una fractura en el brazo que lo sacaría del Mundial 2026. pic.twitter.com/V9gjV0dzJo — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 6, 2026

Las imágenes mostraron al veterano mediocampista impactar contra el suelo sin posibilidad de amortiguar por completo la caída, situación que generó preocupación inmediata por la violencia del golpe que sufrio el seleccionado.

La caída ocurrió minutos después de uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Inglaterra eliminó al anfitrión México con una victoria por 3-2 en un estadio Azteca repleto, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Tremendo esto



¿Os acordáis de HENDERSON, no? Pues bien, no jugó un minuto, se llevó una amarilla por protestar en el banquillo y durante la celebración del pase de Inglaterra dejó esta caída en la valla



Se habla de una FRACTURA en el brazo 😓😓😓

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El equipo de Tuchel tuvo que emplearse a fondo para sostener la ventaja y resistir la presión de la selección mexicana, que luchó hasta los minutos finales impulsada por el apoyo de su afición. La intensidad del encuentro y el desgaste acumulado hicieron que la celebración posterior fuera especialmente efusiva entre los futbolistas ingleses.