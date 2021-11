VIDEO | La respuesta viral de Haaland a una hincha del Wolfsburgo en su regreso de lesión con el Dortmund

Su festejó después quizá fue más interesante que el propio gol porque se dirigió a la grada, se arrodilló en una rodilla y con su dedo indice señaló a una aficionada mientras guiñaba el ojo.

En el ángulo inverso del festejo se ve a Haaland de espaldas al público y vemos a la persona indicada por el número 9, responderle la dedicatoria mostrándole el dedo de enmedio.

Esta temporada Haaland a tomado parte en siete partidos de Bundesliga para el Dortmund en los cuales consiguió 10 goles y tres asistencias.

Por su parte en la Champions League, solo lleva dos apariciones anotando en una ocasión.

Haaland back in the goals following his injury, 7 minutes after being subbed on.

Dortmund have missed him. #BVBpic.twitter.com/n1l73faT5F

— Aleste ⚽️ (@AlesteLFC) November 27, 2021