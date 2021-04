VIDEO: “Maradona: Sueño bendito”: la serie biográfica sobre Diego Maradona ya tiene tráiler

La plataforma Amazon Prime Video anunció este 19 de abril el estreno de una nueva serie biográfica sobre el astro argentino Diego Armando Maradona, producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, que contará con 10 episodios en los que se captan “los momentos claves de la vida y carrera de la legendaria estrella del futbol”.

“Maradona: Sueño Bendito” se emitirá a finales de este 2021 en más de 240 países. Los actores que interpretan al ’10’ a lo largo de sus distintas etapas son los argentinos Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt.

La serie hará un recorrido por su prolífica carrera desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito (Argentina) hasta Barcelona y Nápoles, pasando por el momento cumbre de su trayectoria profesional, el Mundial de México’86 en el que alzó la copa hacia el cielo del estadio Azteca.

Es momento de contar su historia. Maradona: Sueño Bendito próximamente en Amazon Prime Video

It’s time to tell his story. Maradona: Blessed Dream coming soon to Amazon Prime Video. #MaradonaTV pic.twitter.com/MpCaVGAmRA

— Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) April 19, 2021