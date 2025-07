VIDEO | Messi no perdona: marca doblete tras fallo decisivo de Nashville

Lionel Messi lo volvió a hacer. En una noche donde Inter Miami necesitaba remontar para seguir en la pelea por la cima del Este, el argentino apareció con un doblete que lo confirma como el alma del equipo y, una vez más, dejó una jugada para enmarcar.

El duelo ante Nashville se tornó complicado desde el inicio por un ritmo desenfrenado. Pero los dirigidos por Javier Mascherano supieron contral, siendo la figura prinicipal Lionel Messi, su primer tanto llegó tras un tiro libre que se coló en la parte inferior del arco del portero rival, marcando así el primero en el juego

Sin embargo, fue el segundo el que acaparó todos los reflectores. En una acción que parecía inofensiva, el portero de Nashville cometió un error garrafal al intentar salir jugando desde el fondo. Su pase fue directo a los pies del 10, quien, con la sangre fría que lo caracteriza, se quitó al arquero con un leve toque y luego fusiló ante la desesperada barrida de un defensor.

El estadio explotó. No solo por el gol que significó el 2-1, sino por la manera en la que Messi castigó con maestría un error que parecía menor. Esos segundos, donde el argentino transforma lo sencillo en poesía futbolística, son los que marcan diferencia en cualquier liga del mundo.

Con este doblete, Messi llega a su sexto gol en los últimos cuatro partidos y confirma su gran estado de forma tras su participación en el Mundial de Clubes. Desde su regreso, el campeón del mundo ha sido pieza clave en los resultados del Inter Miami, que sigue soñando con hacer historia en la MLS.

Tras el partido, Javier Mascherano no escondió su admiración. “Leo siempre está donde tiene que estar. Ese segundo gol es de puro instinto y lectura. Solo alguien como él puede resolver así una jugada que parecía perdida”.

La afición también se rindió a sus pies, coreando su nombre en cada toque y dejando claro que en Miami hay un nuevo rey. El Inter, con Messi al frente, luce como uno de los principales candidatos al título esta temporada.

Con esta victoria, Inter Miami sigue firme en los primeros puestos de la Conferencia Este, mientras que Nashville deberá replantearse su juego si quiere mantenerse en la pelea. Una vez más, Messi demuestra que el fútbol puede cambiar en un segundo, cuando está en sus pies.

