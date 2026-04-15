Video: Neuer y Lunin, protagonistas por errores puntuales en el Bayern vs Real Madrid

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Video: Neuer y Lunin, protagonistas por errores puntuales en el Bayern vs Real Madrid

Los fallos de Manuel Neuer y Andriy Lunin marcaron una primera mitad caótica en el Allianz Arena, donde sus errores se tradujeron en goles decisivos.

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MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Goalkeeper Manuel Neuer of Bayern Munich holds onto the goal net after conceding the 1-2 goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Goalkeeper Manuel Neuer of Bayern Munich holds onto the goal net after conceding the 1-2 goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Con un doblete de Arda Güler y un tanto de Kylian Mbappé, el Real Madrid derrota 2-3 al Bayern Múnich e iguala la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA al descanso del partido de vuelta que se disputa en el Allianz Arena.

El conjunto blanco mostró eficacia ofensiva en una primera mitad intensa, el primer gol partido llegó de manera temprana, apenas a los 39 segundos, tras un error de Manuel Neuer.

El arquero alemán intentó asegurar el balón en una acción sin aparente peligro, pero una mala reacción dejó el esférico servido para Arda Güler, quien no perdonó y abrió el marcador, silenciando el estadio y dando ventaja inmediata al Real Madrid.

La reacción del Bayern no se hizo esperar. Cinco minutos después, Aleksandar Pavlovic igualó el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina, en una jugada en la que Andriy Lunin falló al no salir a cortar, lo que permitió que el volante bávaro entrara solo para definir. El error del guardameta ucraniano devolvió a los locales al partido y levantó al público muniqués.

El partido mantuvo un ritmo frenético. Güler volvió a adelantar al Madrid con un gol de tiro libre a la media hora; Harry Kane empató nuevamente con un remate dentro del área, y finalmente Mbappé desequilibró el marcador al culminar un rápido contragolpe.

Con el 2-3 parcial, el Real Madrid se fue al descanso con la serie igualada y una eliminatoria abierta que promete emociones hasta el final.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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