Video: Neuer y Lunin, protagonistas por errores puntuales en el Bayern vs Real Madrid

Con un doblete de Arda Güler y un tanto de Kylian Mbappé, el Real Madrid derrota 2-3 al Bayern Múnich e iguala la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA al descanso del partido de vuelta que se disputa en el Allianz Arena.

El conjunto blanco mostró eficacia ofensiva en una primera mitad intensa, el primer gol partido llegó de manera temprana, apenas a los 39 segundos, tras un error de Manuel Neuer.

El arquero alemán intentó asegurar el balón en una acción sin aparente peligro, pero una mala reacción dejó el esférico servido para Arda Güler, quien no perdonó y abrió el marcador, silenciando el estadio y dando ventaja inmediata al Real Madrid.

🔥⚽ ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mm8UAVwbSZ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) April 15, 2026

La reacción del Bayern no se hizo esperar. Cinco minutos después, Aleksandar Pavlovic igualó el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina, en una jugada en la que Andriy Lunin falló al no salir a cortar, lo que permitió que el volante bávaro entrara solo para definir. El error del guardameta ucraniano devolvió a los locales al partido y levantó al público muniqués.

¿QUÉ HIZO LUNIN?! ¡PAVLOVIC METIÓ EL CABEZAZO Y PUSO EL 1-1 DE BAYER MÚNICH CONTRA EL REAL MADRID Y SERIE 3-2 PARA LOS BÁVAROS! Pónganse cómodos..



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6SF5Bivpj9 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) April 15, 2026

El partido mantuvo un ritmo frenético. Güler volvió a adelantar al Madrid con un gol de tiro libre a la media hora; Harry Kane empató nuevamente con un remate dentro del área, y finalmente Mbappé desequilibró el marcador al culminar un rápido contragolpe.

Con el 2-3 parcial, el Real Madrid se fue al descanso con la serie igualada y una eliminatoria abierta que promete emociones hasta el final.