Video | Nicholas Hagen el gana el pulso a Keylor Navas y el Columbus Crew vence a Pumas

El portero guatemalteco Nicholas Hagen volvió a ser titular con el Columbus Crew y respondió con una actuación decisiva ante Pumas de México, en un partido que terminó definiéndose desde los lanzamientos de penalti.

El conjunto estadounidense se impuso 3-2 en la tanda, luego de un cerrado empate 1-1 durante los 90 minutos.

Ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con buenas propuestas ofensivas y oportunidades para romper la igualdad. Sin embargo, el protagonismo también estuvo bajo los tres palos, donde Hagen tuvo un duelo particular con el experimentado Keylor Navas, quien también respondió con importantes intervenciones para mantener con vida a su equipo.

Columbus tomó la ventaja temprano en el encuentro gracias a la anotación de Tarun Karumanchi, pero Pumas encontró la respuesta antes del descanso. Álvaro Angulo apareció para marcar el empate y devolverle la paridad al compromiso.

En la segunda mitad, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones de manera definitiva. El partido mantuvo la intensidad y ambos buscaron el gol de la victoria, pero las defensas y, especialmente, los guardametas evitaron que el marcador volviera a moverse.

Con el 1-1 después de los 90 minutos, la clasificación tuvo que resolverse desde los lanzamientos de penalti. Allí volvió a aparecer el duelo entre Hagen y Navas.

El guardameta costarricense fue el primero en asumir la responsabilidad y mostró su experiencia al convertir su lanzamiento ante Hagen. Posteriormente, Navas también respondió bajo los tres palos al detener el disparo de Taha Habroune.

Pero Hagen no estaba dispuesto a ceder el protagonismo. El guatemalteco respondió con una intervención clave al detener el remate de Rodrigo López, manteniendo al Columbus Crew con vida en la tanda.

La definición terminó favoreciendo al conjunto estadounidense después de que Nathanael Silva enviara su lanzamiento por encima del arco. El Columbus Crew se quedó así con el triunfo 3-2 y Hagen terminó siendo reconocido como el jugador del partido, coronando una actuación en la que le ganó el pulso a uno de los porteros más experimentados de la región.