VIDEO | Pep Guardiola pide el uso de mascarillas para los aficionados que asistan a ver los juegos de la Premier League

“No me encantaría. No puedes imaginar lo diferente que es jugar con personas que sin personas. No se compara”, expresó el ex manejador del Barcelona.

“Al final jugamos, a puerta cerrada para que la economía del futbol mundial sobreviviera, para las emisoras. Gracias a eso, seguimos cobrando nuestros salarios y pudimos jugar al futbol para la gente”, puntualizó.

“Ojalá no vuelva a suceder, pero se plantean casos en todo el mundo. Estas personas van a los estadios y pueden contaminar. Hay gente en los estadios que no usa máscaras, y eso es lo que más me sorprende. Caminas por la calle, vas a los grandes centros comerciales, a lugares para comprar regalos para la familia y nadie usa máscaras”, finalizó Guardiola.

Este sábado el City le pegó 6-3 al Leicester con anotaciones de Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling y Aymeric Laporte.

En 19 partidos esta temporada los skyblues marchan en el primer puesto de la tabla sumando 47 unidades a 6 de su más cercano perseguidor el Liverpool con 41 puntos y un partido menos.

En tercer lugar los sigue el Chelsea con la misma cantidad que los reds.