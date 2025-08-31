VIDEO | Seattle aplasta al Inter Miami y Luis Suárez se ve envuelto en polémico incidente por escupir a un asistente técnico

El Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez cerró su participación en la Leagues Cup con un episodio que generó polémica más allá del resultado deportivo. El cuadro rosa fue goleado 3-0 por el Seattle Sounders en la gran final, pero lo más comentado tras el pitazo final fueron los incidentes entre ambos equipos, en especial el gesto de Suárez, quien terminó escupiendo a un miembro del cuerpo técnico rival.

El partido comenzó con el Seattle imponiendo condiciones desde los primeros minutos. El conjunto del Seattle se mostró firme en defensa y con mayor claridad en ataque. La recompensa llegó al minuto 26, cuando Osaze de Rosario aprovechó un descuido defensivo para poner el 1-0 que abrió el camino hacia el título.

Miami intentó reaccionar con Messi liderando los avances, pero la presión del Sounders anuló cualquier intento de generación ofensiva. La primera parte terminó con dominio absoluto de los campeones y con un Inter incapaz de crear peligro claro.

En el complemento, la historia no cambió demasiado. El equipo dirigido por Brian Schmetzer mantuvo el control del juego y apostó por liquidar el partido en los momentos finales. Inter, necesitado de un empate, adelantó líneas en los últimos diez minutos, pero la apuesta resultó contraproducente.

Seattle encontró espacios y al minuto 84 amplió la ventaja desde el punto penal gracias a Alexander Roldán, quien no falló desde los once metros. Apenas cinco minutos después, Paul Rothrock cerró la goleada al 89, poniendo cifras definitivas de 3-0 y confirmando la consagración del conjunto de la MLS como nuevo campeón de la Leagues Cup.

La tensión, sin embargo, se trasladó al final del encuentro. En medio de discusiones entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, Luis Suárez protagonizó la acción más polémica: el uruguayo escupió en el rostro a un integrante del cuerpo técnico del Seattle, generando la reacción inmediata de futbolistas rivales y obligando a la intervención de árbitros y personal de seguridad.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

El incidente dejó al delantero en el centro de las críticas, opacando aún más la derrota de Inter Miami. En redes sociales y medios internacionales, el gesto fue catalogado como antideportivo y podría acarrear sanciones para el atacante, quien ya había protagonizado episodios polémicos a lo largo de su carrera.

Mientras el Seattle Sounders celebra un nuevo título internacional, el Inter Miami se marcha con una dura derrota y con un escándalo que marcará su participación en esta edición de la Leagues Cup. Messi, Suárez y compañía no lograron levantar el trofeo, y el foco quedó en el altercado final que empañó la fiesta deportiva.