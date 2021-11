VIDEO | Un botellazo a Dimitri Payet provocó la suspensión momentánea del Lyon-Marsella

Es la segunda vez esta temporada que el Marsella está en una situación como esta. Ya ocurrió contra el Niza, al inicio de temporada, el pasado 22 de agosto, cuando Payet devolvió una botella que le lanzaron desde la grada y varios seguidores saltaron al césped. Entonces ese encuentro también se suspendió.

El gracioso fue identificado, golpeado por sus colegas y escoltado a comisaria por las autoridades según se reportó en el Carrusel Deportivo de Dani Garrido.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended. pic.twitter.com/TLsNGoXFkw

También se comunicó que el duelo se va a terminar de jugar en breve.

This is disgraceful from Lyon fans. A bottle thrown at Payet & yet again, another Ligue 1 game suspended.

The biggest Ligue 1 season in years, the eyes of the world on it & this nonsense keeps happening. pic.twitter.com/QzrKqSfkNA

— Tom Scholes (@_TomScholes) November 21, 2021