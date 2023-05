VIDEOS  | ¡De terror! Jugadores del Barcelona tienen que huir tras la invasión de ultras del Espanyol

Cientos de aficionados del equipo local invadieron la cancha causando que los futbolistas del Barcelona dejaran de celebrar y corrieran a los vestuarios para buscar refugio y salvaguardar su integridad.

La rápida actuación de las fuerzas de seguridad impidió que alguno de los jugadores o cuerpo técnico del Barcelona se vieran envueltos con los aficionados.

El FC Barcelona y el Espanyol son dos equipos que cuenta con una rivalidad historia, ya que ambos son pertenecientes a Barcelona, estos cada vez que se enfrentan en el derbi de la ciudad generan un ambiente tenso entre ambas aficiones.

Barca enjoying the moment but now being chased off pitch by Espanyol fans pic.twitter.com/UfKv78NPOS

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 14, 2023