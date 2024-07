Fueron un total de 16 selecciones las que se dieron cita a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos para disputar la Copa América 2024.

Se han jugado ya 30 de 32 partidos programados (faltan el encuentro por el tercer lugar y la final) pero ya es posible sacar un listado de los mejores goles del certamen.

Desde dianas conseguidas en la fase de grupos hasta otras marcadas en la fase final del torneo.

Goles de jugada, de tiro libre y hasta desde medio campo. La acción en la Copa América 2024 continuará el sábado 13 y el domingo 14 de julio cuando se celebren los partidos por el tercer puesto (Uruguay vs Canadá) y la gran final (Argentina vs Colombia).

Uno de lo goles más comentados de la fase de grupos de la Copa América 2024 llegó de los botines del astro brasileño Vinícius Jr. Si bien el jugador del Real Madrid no despuntó como se esperaba en el torneo, sí dejó destellos de su calidad y el ejemplo perfecto fue el tanto que consiguió contra Paraguay.

Ecuador llegó hasta los cuartos de final de la Copa América y uno de los mejores goles anotados por la selección del centro del mundo fue el que consiguió Alan Minda. El hombre del Brujas de Bélgica se mandó un auténtico golazo individual contra Jamaica en la fase de grupos contra Jamaica. Fue en el minuto 90+1.

El "Capitán América" no cuajó el torneo que quería. En su casa y con su gente, Christian Pulisic estaba llamado a brillar en la Copa América 2024 pero su selección no hizo el torneo que se esperaba y se despidió en la fase grupos. Sin embargo, Pulisic si dejó muestra de su calidad con un golazo que anotó contra Bolivia en el único triunfo de Estados Unidos en la copa.

El jugador del FC Barcelona tampoco tuvo la mejor Copa América, pero sí fue uno de los hombres que más utilizó Dorival Junior en el armado de Brasil. Raphinha se mandó un golazo de tiro libre que entra directo al top de mejores goles del torneo contra Colombia en la fase de grupos.

GOLAÇO DO BRASIL! 🇧🇷

Se liga nesse ângulo do gol do Raphinha contra a Colômbia! #CopaAmerica2024 #GuerreirosDoBrasil

🎥 @CopaAmerica pic.twitter.com/Ali6TOYVR0