Serhou Guirassy se lució en la arrolladora victoria por 4-0 que B. Dortmund conquistó frente a el Submarino amarillo, por la fecha 5 de la Champions. El equipo comandado por Niko Kovac no dejó dudas de su superioridad, destrozando a su rival con el aporte por duplicado de Serhou Guirassy. Un golazo de cabeza y otro de jugada, primero a los 46′ 1T y luego a los 8′ 2T, reflejaron el talento del delantero de manera impresionante. Las anotaciones adicionales que conformaron el marcador final fueron convertidas por Karim Adeyemi (12′ del segundo tiempo) y por Daniel Svensson (49′ de la misma etapa), después de un disparo y un cabezazo, respectivamente.Serhou Guirassy se ganó los aplausos con su brillante definición a los 46 minutos del primer tiempo. Aarón Anselmino tuvo un pase en el área para que el delantero rematara de cabeza justo al palo derecho de Luiz Reis Júnior.

Borussia Dortmund malogró dos penales en el transcurso del partido. Serhou Guirassy lo disparó al arco pero el arquero se lució y evitó el descuento en el minuto 53 del segundo tiempo y Fábio Silva lo disparó al arco pero pego en el poste en el minuto 81 del segundo tiempo .

El desempeño Aarón Anselmino lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Borussia Dortmund fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Serhou Guirassy. El atacante de Borussia Dortmund brilló al convertir 2 goles, patear 3 veces y dar 12 pases correctos.

El DT de B. Dortmund, Niko Kovac, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Aarón Anselmino, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck en la línea defensiva; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Julian Brandt y Karim Adeyemi en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Santi Comesaña, Pape Gueye, Thomas Partey y Tajon Buchanan en la mitad de cancha; y Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi en la delantera.

Davide Massa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Signal Iduna Park.

En la próxima fecha, B. Dortmund recibirá a FK Bodo/Glimt y el Submarino amarillo jugará de local frente a FC Copenhague.

Cambios en Borussia Dortmund

67′ 2T – Salieron Serhou Guirassy por Fábio Silva y Julian Brandt por Carney Chukwuemeka

76′ 2T – Salieron Felix Nmecha por Pascal Gross y Marcel Sabitzer por Jobe Bellingham

83′ 2T – Salió Waldemar Anton por Emre Can

Amonestado en Borussia Dortmund:

25′ 2T Karim Adeyemi (Conducta antideportiva)

Cambios en Villarreal

64′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Alberto Moleiro y Thomas Partey por Rafa Marín

73′ 2T – Salió Santi Comesaña por Dani Parejo

82′ 2T – Salieron Tajon Buchanan por Ilias Akhomach y Álvaro Mouriño por Pau Navarro

Expulsado en Villarreal: