Villarreal cayó 0-4 ante Borussia Dortmund con dos goles de Serhou Guirassy

Borussia Dortmund malogró dos penales en el transcurso del partido. Serhou Guirassy lo disparó al arco pero el arquero se lució y evitó el descuento en el minuto 53 del segundo tiempo y Fábio Silva lo disparó al arco pero pego en el poste en el minuto 81 del segundo tiempo .
El desempeño Aarón Anselmino lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Borussia Dortmund fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Serhou Guirassy. El atacante de Borussia Dortmund brilló al convertir 2 goles, patear 3 veces y dar 12 pases correctos.
El DT de B. Dortmund, Niko Kovac, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Aarón Anselmino, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck en la línea defensiva; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Julian Brandt y Karim Adeyemi en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Santi Comesaña, Pape Gueye, Thomas Partey y Tajon Buchanan en la mitad de cancha; y Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi en la delantera.
Davide Massa fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Signal Iduna Park.
En la próxima fecha, B. Dortmund recibirá a FK Bodo/Glimt y el Submarino amarillo jugará de local frente a FC Copenhague.
Cambios en Borussia Dortmund
- 67′ 2T – Salieron Serhou Guirassy por Fábio Silva y Julian Brandt por Carney Chukwuemeka
- 76′ 2T – Salieron Felix Nmecha por Pascal Gross y Marcel Sabitzer por Jobe Bellingham
- 83′ 2T – Salió Waldemar Anton por Emre Can
Amonestado en Borussia Dortmund:
- 25′ 2T Karim Adeyemi (Conducta antideportiva)
Cambios en Villarreal
- 64′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Alberto Moleiro y Thomas Partey por Rafa Marín
- 73′ 2T – Salió Santi Comesaña por Dani Parejo
- 82′ 2T – Salieron Tajon Buchanan por Ilias Akhomach y Álvaro Mouriño por Pau Navarro
Expulsado en Villarreal:
- 6′ 2T Juan Foyth (Roja directa)