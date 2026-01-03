Villarreal domina a Elche y le gana por 3 a 1

Alberto Moleiro hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 6 de la primera etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Iñaki Peña Sotorres luego de recibir un centro de Georges Mikautadze.
Villarreal promedió el 76% de posesión de balón en el partido pero no le sirvió para batir a Villarreal.
Aleix Febas fue la figura del partido. El mediocampista de Elche acertó 107 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.
También fue importante Georges Mikautadze. El delantero de Villarreal marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 9 pases correctos.
El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 5-3-2 con Iñaki Peña en el arco; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas y Germán Valera en la línea defensiva; Martim Neto, Aleix Febas y Marc Aguado en el medio; y Alvaro Rodriguez y Rafael Mir en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Marcelino García Toral se pararon con un esquema 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Pau Navarro, Álvaro Mouriño, Rafa Marín y Alfonso Pedraza en defensa; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Dani Parejo y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.
El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Elche visitará a Valencia y el Submarino amarillo jugará de local frente a Alavés en el estadio Estadio de la Cerámica.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 38 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.
Cambios en Elche
- 60′ 2T – Salió David Affengruber por Bambo Diaby
- 70′ 2T – Salió Marc Aguado por Grady Diangana
- 78′ 2T – Salieron Rafael Mir por Adam Boayar, Álvaro Núñez por Josán Fernández y Martim Neto por Rodrigo Mendoza
Amonestados en Elche:
- 4′ 2T Germán Valera (Conducta antideportiva), 20′ 2T Pedro Bigas (Discutir con un rival) y 20′ 2T Aleix Febas (Discutir con un rival)
Cambios en Villarreal
- 66′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Gerard Moreno
- 67′ 2T – Salió Nicolas Pépé por Sergi Cardona
- 75′ 2T – Salieron Dani Parejo por Carlos Macia y Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi
- 79′ 2T – Salió Álvaro Mouriño por Juan Foyth
Amonestados en Villarreal:
- 38′ 1T Ayoze Pérez (Conducta antideportiva), 20′ 2T Santi Comesaña (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Sergi Cardona (Conducta antideportiva)