Villarreal domina a Elche y le gana por 3 a 1

Con una actuación sobresaliente, el Submarino amarillo se impuso 3 a 1 a Elche en el estadio Martínez Valero, en el marco de la fecha 18. El primer gol de Villarreal lo hizo Alberto Moleiro, después de una jugada (6′ 1T). El segundo tanto fue de Georges Mikautadze, también tras una jugada (12′ 1T). Elche achicó distancias en el marcador con Martim Neto (29′ 1T), con un buen disparo. Sin embargo, no logró revertir el resultado parcial y terminó perdiendo por 3 a 1 cuando Alfonso Pedraza disparó en el minuto 37 del segundo tiempo.

Alberto Moleiro hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 6 de la primera etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Iñaki Peña Sotorres luego de recibir un centro de Georges Mikautadze.

Villarreal promedió el 76% de posesión de balón en el partido pero no le sirvió para batir a Villarreal.

Aleix Febas fue la figura del partido. El mediocampista de Elche acertó 107 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.

También fue importante Georges Mikautadze. El delantero de Villarreal marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 9 pases correctos.

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 5-3-2 con Iñaki Peña en el arco; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas y Germán Valera en la línea defensiva; Martim Neto, Aleix Febas y Marc Aguado en el medio; y Alvaro Rodriguez y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Marcelino García Toral se pararon con un esquema 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Pau Navarro, Álvaro Mouriño, Rafa Marín y Alfonso Pedraza en defensa; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Dani Parejo y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche visitará a Valencia y el Submarino amarillo jugará de local frente a Alavés en el estadio Estadio de la Cerámica.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 38 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Elche

60′ 2T – Salió David Affengruber por Bambo Diaby

70′ 2T – Salió Marc Aguado por Grady Diangana

78′ 2T – Salieron Rafael Mir por Adam Boayar, Álvaro Núñez por Josán Fernández y Martim Neto por Rodrigo Mendoza

Amonestados en Elche:

4′ 2T Germán Valera (Conducta antideportiva), 20′ 2T Pedro Bigas (Discutir con un rival) y 20′ 2T Aleix Febas (Discutir con un rival)

Cambios en Villarreal

66′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Gerard Moreno

67′ 2T – Salió Nicolas Pépé por Sergi Cardona

75′ 2T – Salieron Dani Parejo por Carlos Macia y Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi

79′ 2T – Salió Álvaro Mouriño por Juan Foyth

Amonestados en Villarreal: