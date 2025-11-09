Villarreal domina y gana con un sólido 2-0 a Espanyol

Santi Comesaña tuvo una gran actuación. El volante de Villarreal realizó 45 pases correctos.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Gerard Moreno. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 12 pases correctos.
El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y José Salinas en la línea defensiva; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez, Pol Lozano y Pere Milla en el medio; y Edu Expósito y Roberto Fernández en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en defensa; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Gerard Moreno y Tani Oluwaseyi en la delantera.
Alejandro Hernández Hernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de local a Sevilla, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Mallorca.
De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en el segundo lugar.
Cambios en Espanyol
- 59′ 2T – Salió Pol Lozano por Kike García
- 70′ 2T – Salieron Edu Expósito por Jofre Carreras, Pere Milla por Charles Pickel y Gerard Moreno por Nicolas Pépé
- 81′ 2T – Salieron Omar el Hilali por Rubén Sánchez y Urko Gonzalez por Miguel Rubio
Cambios en Villarreal
- 73′ 2T – Salieron Santi Comesaña por Pape Gueye y Tani Oluwaseyi por Ayoze Pérez
- 82′ 2T – Salieron Tajon Buchanan por Ilias Akhomach y Alberto Moleiro por Sergi Cardona
Amonestados en Villarreal:
- 15′ 2T Tajon Buchanan (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Pau Navarro (Conducta antideportiva)