Villarreal no pudo ante la contundencia de Manchester City y perdió por 2 a 0

El Submarino amarillo no hizo pie en el Estadio de la Cerámica y terminó derrotado 2 a 0 en el partido válido por la fecha 3 de la Champions. La primera conquista se materializó en el minuto 16 del primer tiempo, con una ejecución brillante a cargo del delantero Erling Haaland. Bernardo Silva aseguró el 2 a 0 definitivo cuando el reloj marcaba el minuto 39 de la misma etapa.

Tani Oluwaseyi generó peligro a los 88 minutos de la segunda etapa, pero su disparo terminó impactando en uno de los palos y Villarreal no pudo descontar.

Bernardo Silva se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Manchester City metió 1 gol, efectuó 62 pases correctos y recuperó 6 balones.

Matheus Nunes se destacó por su sólida defensa. El defensa de Manchester City tuvo un buen nivel por quitar 2 balones.

El técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, propuso una formación 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey y Pape Gueye en el medio; y Nicolas Pépé y Georges Mikautadze en el ataque.

Por su parte, el equipo de Josep Guardiola salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos; Matheus Nunes, Rúben Dias, John Stones y Josko Gvardiol en defensa; Nicolás Gonzalez, Bernardo Silva y Rico Lewis en la mitad de cancha; y Savinho, Erling Haaland y Jeremy Doku en la delantera.

El árbitro Serdar Gözübüyük fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio de la Cerámica.

En la siguiente fecha el Submarino amarillo se enfrentará de visitante ante Pafos, mientras que los Citizens jugarán de local frente a Borussia Dortmund.

Cambios en Villarreal

45′ 2T – Salió Alfonso Pedraza por Sergi Cardona

65′ 2T – Salieron Tajon Buchanan por Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze por Alberto Moleiro

71′ 2T – Salieron Santi Comesaña por Ayoze Pérez, Jeremy Doku por Oscar Bobb y Rico Lewis por Tijjani Reijnders

80′ 2T – Salió Pape Gueye por Dani Parejo

Amonestados en Villarreal:

10′ 1T Alfonso Pedraza (Conducta antideportiva), 44′ 1T Álvaro Mouriño (Conducta antideportiva), 29′ 2T Pape Gueye (Conducta antideportiva) y 40′ 2T Alberto Moleiro (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Manchester City

56′ 2T – Salió Nicolás Gonzalez por Mateo Kovacic

85′ 2T – Salieron Erling Haaland por Rayan Cherki y Savinho por Omar Marmoush

Amonestados en Manchester City: