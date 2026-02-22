Villarreal remontó y le ganó 2 a 1 a Valencia en el derbi de la Comunitat

Por la fecha 25 de la Liga, el Submarino amarillo logró los tres puntos en el Estadio de la Cerámica, frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Valencia comenzó de manera sobresaliente el encuentro y, al minuto 26′ del primer tiempo, logró ponerse en ventaja con un remate desde los doce pasos de Largie Ramazani. Sin embargo, Villarreal consiguió revertir el marcador con un gol de jugada y otro de penal de Santi Comesaña (30′ de la primera mitad) y de Pape Gueye (50′ de la misma etapa), resultando victorioso por 2 a 1.

El desempeño Pape Gueye lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Villarreal metió 1 gol, efectuó 22 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También tuvo buen desempeño Santi Comesaña. El volante de Villarreal anotó 1 gol y realizó 39 pases correctos.

El volante Pape Gueye de Villarreal tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Filip Ugrinic de Valencia a los 52 minutos de la primera etapa.

El DT de Villarreal, Marcelino García Toral, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona en la línea defensiva; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Santi Comesaña y Alberto Moleiro en el medio; y Georges Mikautadze y Ayoze Pérez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Carlos Corberán salió con una disposición táctica 4-5-1 con Stole Dimitrievski bajo los tres palos; Unai Núñez, Eray Cömert, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Javi Guerra y Luis Rioja en la mitad de cancha; y Umar Sadiq en la delantera.

Jesús Gil Manzano fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio de la Cerámica.

En la próxima fecha, el Submarino amarillo visitará a Barcelona y los Ches jugarán de local frente a Osasuna.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 51 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en el décimo sexto lugar.

Cambios en Villarreal

57′ 2T – Salió Pape Gueye por Thomas Partey

69′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Alfonso Pedraza, Ayoze Pérez por Tajon Buchanan, Filip Ugrinic por Arnaut Danjuma y Unai Núñez por Thierry Correia

82′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Alfon González y Santi Comesaña por Dani Parejo

Amonestados en Villarreal:

22′ 1T Georges Mikautadze (Conducta antideportiva) y 44′ 1T Álvaro Mouriño (Conducta antideportiva)

Cambios en Valencia

77′ 2T – Salieron Luis Rioja por Hugo Duro y José Luis Gayà por Jesús Vázquez

87′ 2T – Salió Guido Rodríguez por André Almeida

Amonestados en Valencia: