Villarreal remontó y le ganó 2 a 1 a Valencia en el derbi de la Comunitat

El desempeño Pape Gueye lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Villarreal metió 1 gol, efectuó 22 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.
También tuvo buen desempeño Santi Comesaña. El volante de Villarreal anotó 1 gol y realizó 39 pases correctos.
El volante Pape Gueye de Villarreal tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Filip Ugrinic de Valencia a los 52 minutos de la primera etapa.
El DT de Villarreal, Marcelino García Toral, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona en la línea defensiva; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Santi Comesaña y Alberto Moleiro en el medio; y Georges Mikautadze y Ayoze Pérez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Carlos Corberán salió con una disposición táctica 4-5-1 con Stole Dimitrievski bajo los tres palos; Unai Núñez, Eray Cömert, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Javi Guerra y Luis Rioja en la mitad de cancha; y Umar Sadiq en la delantera.
Jesús Gil Manzano fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio de la Cerámica.
En la próxima fecha, el Submarino amarillo visitará a Barcelona y los Ches jugarán de local frente a Osasuna.
De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 51 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en el décimo sexto lugar.
Cambios en Villarreal
- 57′ 2T – Salió Pape Gueye por Thomas Partey
- 69′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Alfonso Pedraza, Ayoze Pérez por Tajon Buchanan, Filip Ugrinic por Arnaut Danjuma y Unai Núñez por Thierry Correia
- 82′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Alfon González y Santi Comesaña por Dani Parejo
Amonestados en Villarreal:
- 22′ 1T Georges Mikautadze (Conducta antideportiva) y 44′ 1T Álvaro Mouriño (Conducta antideportiva)
Cambios en Valencia
- 77′ 2T – Salieron Luis Rioja por Hugo Duro y José Luis Gayà por Jesús Vázquez
- 87′ 2T – Salió Guido Rodríguez por André Almeida
Amonestados en Valencia:
- 37′ 1T Largie Ramazani (Conducta antideportiva), 49′ 1T Javi Guerra (Conducta antideportiva), 20′ 2T Unai Núñez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 44′ 2T Umar Sadiq (Conducta antideportiva)