Villarreal se impuso 2-0 en el derbi de la Comunitat ante Valencia

Juan Foyth tuvo una gran actuación. El defensa de Villarreal fue importante por recuperar 2 balones y rechazar 12 pelotas peligrosas.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Gerard Moreno. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 20 pases correctos.
El DT de Valencia, Carlos Corberán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra y Arnaut Danjuma en el medio; y Lucas Beltrán y Diego López en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 3-5-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth y Sergi Cardona en defensa; Renato Veiga, Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Gerard Moreno y Georges Mikautadze en la delantera.
Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Ches enfrentarán de visitante a Real Madrid, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Rayo Vallecano.
De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 20, queda en el tercer lugar.
Cambios en Valencia
- 45′ 2T – Salió Lucas Beltrán por Hugo Duro
- 60′ 2T – Salieron Javi Guerra por André Almeida y José Luis Gayà por Jesús Vázquez
- 82′ 2T – Salieron Pepelu por Baptiste Santamaria y Thierry Correia por Daniel Raba
Amonestados en Valencia:
- 42′ 1T José Copete (Conducta antideportiva) y 44′ 2T César Tárrega (Conducta antideportiva)
Cambios en Villarreal
- 67′ 2T – Salieron Gerard Moreno por Ayoze Pérez y Pape Gueye por Thomas Partey
- 78′ 2T – Salieron Santi Comesaña por Dani Parejo y Georges Mikautadze por Ilias Akhomach
- 87′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Tajon Buchanan
Amonestados en Villarreal:
- 15′ 1T Pape Gueye (Conducta antideportiva), 15′ 1T Álvaro Mouriño (Conducta antideportiva), 23′ 2T Santi Comesaña (Conducta antideportiva) y 37′ 2T Nicolas Pépé (Conducta antideportiva)