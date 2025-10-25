Villarreal se impuso 2-0 en el derbi de la Comunitat ante Valencia

El Submarino amarillo venció a los Ches por dos goles en el encuentro celebrado este sábado por la fecha 10 de la Liga. En el minuto 44 del primer tiempo, Gerard Moreno anotó el penal que dio la ventaja a Villarreal, mientras que Santi Comesaña sentenció el partido en el minuto 11 de la segunda mitad al vencer al portero rival.

Juan Foyth tuvo una gran actuación. El defensa de Villarreal fue importante por recuperar 2 balones y rechazar 12 pelotas peligrosas.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Gerard Moreno. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 20 pases correctos.

El DT de Valencia, Carlos Corberán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra y Arnaut Danjuma en el medio; y Lucas Beltrán y Diego López en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 3-5-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth y Sergi Cardona en defensa; Renato Veiga, Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Gerard Moreno y Georges Mikautadze en la delantera.

Javier Alberola Rojas fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Ches enfrentarán de visitante a Real Madrid, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Rayo Vallecano.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 20, queda en el tercer lugar.

Cambios en Valencia

45′ 2T – Salió Lucas Beltrán por Hugo Duro

60′ 2T – Salieron Javi Guerra por André Almeida y José Luis Gayà por Jesús Vázquez

82′ 2T – Salieron Pepelu por Baptiste Santamaria y Thierry Correia por Daniel Raba

Amonestados en Valencia:

42′ 1T José Copete (Conducta antideportiva) y 44′ 2T César Tárrega (Conducta antideportiva)

Cambios en Villarreal

67′ 2T – Salieron Gerard Moreno por Ayoze Pérez y Pape Gueye por Thomas Partey

78′ 2T – Salieron Santi Comesaña por Dani Parejo y Georges Mikautadze por Ilias Akhomach

87′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Tajon Buchanan

Amonestados en Villarreal: