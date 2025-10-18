Villarreal vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Villarreal y Manchester City
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions
En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Juventus.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions
En la jornada anterior, Manchester City igualó 2-2 el juego frente a Mónaco..
El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2011 – 2012, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Manchester City.
Próximos partidos de Villarreal en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs Pafos: 5 de noviembre – 11:45 horas
- Fecha 5: vs Borussia Dortmund: 25 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs FC Copenhague: 10 de diciembre – 11:45 horas
- Fecha 7: vs Ajax: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Bayer Leverkusen: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Manchester City en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero – 11:45 horas
- Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Villarreal y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas