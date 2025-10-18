Villarreal vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El duelo entre Villarreal y Manchester City correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 13:00 horas, el martes 21 de octubre.

Así llegan Villarreal y Manchester City

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Juventus.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Manchester City igualó 2-2 el juego frente a Mónaco..

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2011 – 2012, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Manchester City.

Próximos partidos de Villarreal en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs Pafos: 5 de noviembre – 11:45 horas

Fecha 5: vs Borussia Dortmund: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs FC Copenhague: 10 de diciembre – 11:45 horas

Fecha 7: vs Ajax: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Bayer Leverkusen: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero – 11:45 horas

Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Villarreal y Manchester City, según país