Villarreal vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?
El sorteo del fixture ha decidido que Villarreal y Valencia se encuentren en el derbi de la Comunitat durante la jornada 10.
Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Girona: 24 de agosto – 11:30 horas
- Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto – 09:00 horas
- Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Real Madrid: 24 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Real Oviedo, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas