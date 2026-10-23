Vincent Kompany sufre un colapso y el Bayern Múnich se pronuncia

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Vincent Kompany sufre un colapso y el Bayern Múnich se pronuncia

Un inesperado episodio encendió las alarmas en el Bayern Múnich: Vincent Kompany fue hospitalizado.

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MUNICH (Germany), 21/10/2026.- Head coach Vincent Kompany of Munich reacts during the UEFA Champions League league phase match FC Bayern Munich against Arsenal FC, in Munich, Germany, 21 October 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, es hospitalizado tras sufrir un colapso.(Foto Prensa Libre: EFE).

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, fue ingresado este viernes en un hospital tras sufrir un colapso mientras observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club alemán.

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern Múnich en un breve comunicado, en el que señaló que los entrenamientos y las demás obligaciones del técnico serán asumidos por su cuerpo técnico hasta nuevo aviso.

"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo del club, Max Eberl.

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó.

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Según el diario alemán Bild, Kompany había sufrido una infección viral la semana pasada que debilitó su organismo. Incluso, el lunes último estuvo ausente del entrenamiento por ese motivo, lo que llevó a que fuera examinado por los médicos del equipo.

De acuerdo con fuentes citadas por ese medio, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de Múnich después de desplomarse, en un incidente que Bild calificó de "dramático" y que dejó conmocionados a los presentes.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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