Vinícius Junior lanza su gran desafío con el Real Madrid: “Vamos a ganar la Champions”

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Vinícius Junior lanza su gran desafío con el Real Madrid: “Vamos a ganar la Champions”

El brasileño asegura que la escuadra merengue está preparada para volver a conquistar Europa y buscar su título 16.

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SEVILLA, 04/09/2026.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (d), intenta llevarse el balón ante el delantero brasileño del Betis, Antony, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Raul Caro.

Vinícius Junior confía en que el Real Madrid volverá a conquistar la Champions League esta temporada. El brasileño captado en la derrota ante el Betis el fin de semana. (Foto Prensa Libre: EFE)

El brasileño Vinícius Junior, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que su equipo va a “ganar” la Liga de Campeones esta temporada porque, aunque no han estado a la altura esperada en las dos últimas campañas, siente que la plantilla está preparada para ello.

“Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros”, dijo en declaraciones difundidas por el Real Madrid.

“Siempre ilusionados con la ‘Champions’. La temporada va a ser diferente a las dos últimas ‘Champions’ y vamos a ganarla”, añadió.

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“Siempre que llega la ‘Champions’ es algo diferente. Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho. El Inter es un equipo muy fuerte físicamente, que defiende con cinco defensas y es algo que nos suele poner en dificultades, pero el míster lo tiene preparado. Tenemos algunas bajas, esto nos dificulta, pero todos vamos a salir fuertes y ojalá podamos tener la conexión maravillosa con la afición en estos partidos”, analizó sobre el primer partido de la fase Liga de esta temporada.

Además, Vinícius catalogó sus dos goles en las finales de las Ligas de Campeones que ha ganado, ante Liverpool y Borussia Dortmund, como “los más importantes” de su vida.

“Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia”, declaró.

“Muchos jugadores marcan goles, pero pocos en las finales. Y hacerlo en el club más grande del mundo es algo que ni la gente ni yo vamos a olvidar”, concluyó.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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