Volvió a pasar: El nuevo error de Donnarumma que permitió un gol en contra del PSG

El balón quedó en un lugar peligroso para el PSG y Duje Caleta-Car lo terminó por empujar al fondo de la portería para poner el 1-1 parcial.

Gracias al error del italiano, el “Classique” ante el Olympique de Marsella se le complicaba a los dirigidos por Pochettino, sin embargo, el PSG terminó por llevarse la victoria por marcador 2-1.

El nuevo error de Donnarumma alimenta aún más el debate de quién debería ser el portero titular del PSG, ya que el costarricense Keylor Navas continúa en la banca del cuadro parisino.

Donnarumma continues to show the world that he is a mediocre goalkeeper.

