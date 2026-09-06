Vozinha debutó en la liga chilena con Colo Colo y mantuvo su arco en cero ante Huachipato

Josimar Évora "Vozinha" debutó en la liga chilena con Colo Colo y mantuvo su arco sin goles en el empate ante Huachipato, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. El portero de Cabo Verde acumula 180 minutos sin recibir goles desde su llegada al conjunto chileno.

Vozinha tuvo poco trabajo debido al dominio de Colo Colo durante buena parte del encuentro. El guardameta de 40 años utilizó el uniforme amarillo, el mismo color que vistió con la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026, torneo en el que tuvo una destacada actuación.

El mayor peligro llegó al final del primer tiempo, cuando Vozinha salió a cortar un centro y se le soltó el balón, lo que permitió el remate del rival. Arturo Vidal despejó el balón y evitó el peligro, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

La afición que asistió al estadio de Concepción ovacionó en varias ocasiones al portero caboverdiano durante el encuentro. Vozinha llegó al fútbol chileno después de su participación con Cabo Verde en el Mundial 2026 y ahora busca ganarse un lugar en Colo Colo.

Colo Colo sigue líder pese al empate

Colo Colo cedió dos puntos con el empate, pero se mantiene como líder del campeonato chileno con 53 unidades y 14 de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos. El conjunto albo continúa al frente de la tabla pese a no conseguir la victoria ante Huachipato.

Vozinha llegó a Colo Colo a principios de agosto y fue convocado por primera vez por el técnico Fernando Ortiz para el superclásico ante Universidad de Chile, el 23 de agosto, cuando permaneció en la banca. Debutó posteriormente en la Copa Chile y ahora disputó su primer partido en la liga local.

A sus 40 años, Vozinha busca afianzarse en el arco de Colo Colo y sumar minutos en el campeonato chileno. El guardameta caboverdiano comienza así una nueva etapa en su carrera profesional después de su participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.