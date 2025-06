Xabi Alonso defiende su proyecto: “El Madrid que quiero todavía está en construcción”

"El Real Madrid que quiero va a llevar "tiempo" en tomar forma", dijo este miércoles el técnico Xabi Alonso, luego de que el equipo merengue debutara en el Mundial de Clubes con un empate 1-1 ante el Al-Hilal.

"Esto es un proceso, evidentemente estamos con la exigencia del resultado, porque estamos en una competición. Pero lo que queremos aprender y ser, pues lleva su tiempo", afirmó en una rueda de prensa en Miami.

Sin Kylian Mbappé, afectado por un cuadro viral, el cuadro blanco no pasó de la igualdad con los saudíes en el Hard Rock Stadium, en el arranque del Grupo H de la renovada competición de la FIFA.

Los merengues se adelantaron con un gol del canterano Gonzalo García-Torres en el minuto 34, pero su rival empató con un penal marcado por Ruben Neves (41), tras una infracción "evitable", según Alonso, del defensa Raúl Asencio.

Además, el mediocampista uruguayo Federico Valverde desperdició una pena máxima en el descuento del partido de estreno de Alonso como reemplazo de Carlo Ancelotti, ahora a cargo de la selección de Brasil.

"No me ha sorprendido (el nivel del Al-Hilal) porque he visto bastantes partidos. Junto con el nuevo entrenador (Simone Inzaghi) tienen jugadores que han jugado en el nivel top y hoy lo hemos visto, es un muy buen equipo", destacó.

"Sin excusa, pero hacía mucho calor. Era un partido difícil para coger mucho ritmo", sostuvo. "Es evidente que no es la mejor temperatura, no son las mejores condiciones para jugar".

El exentrenador del Bayer Leverkusen, por otro lado, criticó el horario del encuentro, que empezó a las 13:00 horas (Horario de Guatemala), en pleno calor de la Capital del Sol, y afirmó que jugadores como Vinícius Jr tuvieron inconvenientes físicos.

Sin embargo, destacó el segundo tiempo de sus dirigidos por considerar que en ese periodo mostraron pinceladas de su propuesta futbolística.

Quiero un "buen manejo del balón, la amplitud, el juego entre líneas, poder atacar los pasillos", afirmó.

👔 @XabiAlonso: "Me ha gustado la reacción en el descanso".

Alonso dijo desconocer si Mbappé podrá jugar la segunda jornada del Grupo H, el domingo, contra el Pachuca de México en Charlotte.

"No lo sabemos, tenemos que ver cómo se desarrolla su recuperación, los dos últimos días ha estado mal. Ha estado con un proceso viral importante, entonces tenemos que ir viéndolo", señaló.