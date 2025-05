Xabi Alonso firma su contrato como nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2028

El exentrenador del Bayer Leverkusen, quien llegó el 25 de mayo a Madrid, regresó a la Ciudad Deportiva de Valdebebas como técnico del primer equipo, seis años después de haber cerrado su etapa de un año en la cantera madridista y 11 años después de haberse despedido como futbolista para jugar una última temporada en el Bayern de Múnich.

“Empezamos una nueva etapa y siento que el club y la afición estamos unidos, y que tenemos un gran equipo. Tenemos unos jugadores fantásticos, un equipo con un potencial y un presente muy buenos; eso me da muchas razones para venir aquí con mucha energía e ilusión de sacar lo mejor de cada uno de ellos y construir un gran equipo. Podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid. Y que transmitamos emociones, alegría, que digan “ese es el Real Madrid”. Si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Podemos empezar algo bonito. ¡Hala Madrid!”, dijo durante su acto de presentación.

Alonso sucede en el banquillo del Real Madrid al italiano Carlo Ancelotti, quien se despidió el 24 de mayo del club, en un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu, como el técnico con más títulos en la historia del conjunto blanco, con 15.

Le podría interesar: Los detalles del contrato de Xabi Alonso con el Real Madrid: Salario y duración de su estadía con el club merengue

Sin embargo, esta temporada los resultados no fueron los esperados, al no ganar los títulos de Liga, Liga de Campeones, Copa del Rey ni Supercopa de España, lo que propició el inicio de la etapa de Xabi Alonso.

Y no quiso olvidarse de Carlo Ancelotti, su predecesor y quien fue su entrenador.

No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado. El relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Fue mi entrenador. Fue una gran persona, me marcó mucho y una gran influencia. Sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, seguramente no estaría aquí. Tomo el relevo. Recojo el legado con mucho honor y orgullo de poder estar aquí, en el lugar donde Carlo lo ha hecho tan bien. Espero cumplir con las expectativas, aseguró.

Lea también: Carlo Ancelotti no pudo contener las lágrimas en su mensaje de despedida del Real Madrid

El acto se llevó a cabo en la sala de firmas de la Ciudad Deportiva, junto al presidente del club, Florentino Pérez. Este le entregó una camiseta a Xabi con su nombre y una réplica a escala del estadio Santiago Bernabéu, en un acto protocolario al que asistió la esposa del técnico, Nagore Aranburu.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio la bienvenida al club a Alonso, nuevo entrenador del conjunto blanco, a quien consideró “uno de los nuestros” y catalogó como “uno de los mejores entrenadores del mundo”.