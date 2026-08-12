Xavi vuelve a sustituir a Koeman: esta vez toma el mando de la selección de Países Bajos

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández fue elegido como nuevo seleccionador de Países Bajos, puesto que estaba vacante desde la renuncia de Ronald Koeman tras la eliminación del equipo en el Mundial 2026.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", informó la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) en un comunicado.

Koeman dejó el cargo después de que Países Bajos quedara eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Marruecos, en una tanda de penaltis. El entrenador estaba al frente de la selección neerlandesa desde abril de 2022.

"Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", publicó además la federación en sus redes sociales para oficializar la contratación.

El debut de Xavi en un partido oficial está previsto para el próximo 24 de septiembre frente a Alemania, por la Liga de Naciones. Hernández no dirige a un equipo desde mayo de 2024, cuando dejó el Barcelona después de perder LaLiga 2023-2024 ante el Real Madrid y quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones.

El técnico catalán había reconocido, en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial, que estaba interesado en asumir el reto de dirigir una selección.

"Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", explicó entonces.

Curiosamente, no es la primera vez que Xavi toma el relevo de Koeman. También lo sustituyó como entrenador del Barcelona en octubre de 2021.

Desde entonces y hasta mayo de 2024, cuando terminó su etapa en el conjunto azulgrana, Xavi conquistó dos títulos: la Supercopa de España y LaLiga, ambos en 2023.