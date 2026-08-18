Yael Trepy despierta del coma inducido tras estar a punto de ahogarse: este es su estado de salud

El futbolista francés Yael Trepy, delantero del Cagliari, despertó este martes del coma inducido en el que permanecía después de estar a punto de ahogarse en una piscina en Cerdeña, Italia. El jugador se encuentra consciente, colaborador y sin déficits neurológicos evidentes.

Según el último informe médico difundido por el Cagliari, durante la jornada los médicos redujeron progresivamente la sedación y el soporte ventilatorio hasta poder retirarle el tubo de respiración.

Tras despertar, Trepy, de 20 años, se mostró plenamente consciente y receptivo con el personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari. Además, su condición respiratoria se mantiene estable.

El delantero continuará ingresado en cuidados intensivos debido a su reciente extubación y a las complicaciones pulmonares provocadas por la inhalación de agua. Por esta razón, permanecerá bajo estricta vigilancia médica y respiratoria.

El Cagliari celebró la evolución favorable de su futbolista y publicó un mensaje de apoyo: "Eres fuerte, Yael. Te esperamos pronto". Trepy se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas que todavía se desconocen, terminó en la parte más profunda de una piscina y tuvo dificultades para mantenerse a flote.

Los servicios de emergencia lograron rescatarlo y tuvieron que intubarlo en el lugar antes de trasladarlo al hospital. Una tomografía realizada posteriormente reveló una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos decidieron mantenerlo en coma inducido hasta la tarde de este martes.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, Francia, Trepy inició su carrera en el equipo de su localidad y posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos antes de incorporarse al Cagliari en enero de 2023.

En Italia comenzó jugando en las categorías inferiores y destacó con el equipo sub-18, con el que anotó 14 goles durante su primera temporada completa en Cerdeña. En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y tuvo un debut profesional destacado frente al Cremonese. Trepy ingresó desde el banquillo y necesitó apenas cuatro minutos para marcar el gol que estableció el empate definitivo 2-2 en el minuto 88.