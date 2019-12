Zidane “no piensa en absoluto” en el Clásico antes de medirse al Valencia

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa tras el entrenamiento realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. (Foto Prensa Libre: EFE)

“No temo nada en absoluto, no pienso en eso para nada”, declaró Zidane a los medios de comunicación. “Nuestra única preocupación es el partido de mañana (domingo). El resto, es el futuro cercano, pero a la vez lejano”.

“Si pienso en el partido de mañana, me equivoco, me equivoco completamente. El partido más importante debe ser siempre tu próximo partido, siempre”, lanzó el galo.

“Pongo toda mi energía en el partido de mañana (domingo). Pero de verdad. No me interesa pensar en el miércoles. El domingo a las 22h00 GMT nos centraremos en eso con todo el equipo, pero no antes”, insistió ‘Zizou’.

Lee también: El Inter se atasca contra la Roma antes de jugarse la vida con el Barcelona

Para ‘ZZ’, el duelo contra el Valencia será “complicado”: “Está jugando muy bien, sacando muy buenos resultados y se acaba de clasificar a octavos en la Champions. Nosotros queremos dar nuestra mejor versión”, cerró el técnico.

En la clasificación de la Liga española, el Real Madrid iguala a puntos con el Barcelona: ambos suman 34 unidades, aunque los ‘merengues’ cuentan con una victoria menos.

