Zidane y Barthez vuelven a compartir camino: el campeón del mundo se suma al cuerpo técnico de Francia

La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó en un comunicado la conformación del equipo técnico, médico y de apoyo que acompañará a Zidane. La estructura, propuesta por el propio entrenador, quedará completamente definida a principios de septiembre, cuando se designe a un oficial de enlace para asuntos de seguridad procedente del Ministerio del Interior.

Barthez, de 55 años, disputó 87 partidos con la selección francesa. Fue campeón del mundo en 1998, ganó la Eurocopa de 2000 y alcanzó la final del Mundial de Alemania 2006.

Durante su carrera también coincidió con Zidane en la selección francesa. A nivel de clubes, entre sus principales logros figura la Liga de Campeones conquistada con el Olympique de Marsella en 1993. Además, ganó dos títulos de la liga francesa con el Mónaco, en 1997 y 2000, y dos campeonatos de la Premier League con el Manchester United, en 2001 y 2003.

El cuerpo técnico de Zidane también estará integrado por David Bettoni como entrenador asistente, Hamidou Msaidie como auxiliar, Grégory Dupont como asesor de estrategia, Stéphane Plancque como observador, Farid Tabet como analista de datos y video, y Clément Ybert como analista adjunto de video.

Zidane sustituye a Didier Deschamps, quien puso fin a una etapa de 14 años como seleccionador después del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, que Francia perdió 6-4 contra Inglaterra el pasado 18 de julio.

El debut oficial de Zidane al frente de Francia será el próximo 25 de septiembre ante Turquía, como visitante, en la primera jornada de la Liga de Naciones.