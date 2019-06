Zlatan Ibrahimovic se convierte en el mejor pagado de la MLS

La estrella sueca de 37 años, que se unió a Los Ángeles Galaxy la temporada pasada, ganó más del doble de los US$3.5 millones pagados al ex compañero de equipo del Manchester United, el inglés Wayne Rooney, quien también se unió a la liga estadounidense en 2018.

Rooney ganó US$3.5 millones con el D.C. United, de acuerdo con las cifras de MLSPA, que detalla el salario y la compensación para todos los jugadores de la MLS bajo contrato a partir del 1 de junio de 2019.

Por su parte, desde que llegó a Los Ángeles, Ibrahimovic ha marcado 33 goles en 39 juegos, al tiempo que agrega 13 asistencias.

El segundo jugador mejor pagado en 2018 fue el excompañero de equipo de Ibrahimovic, el mexicano Giovani Dos Santos. El delantero azteca ganó US$6.5 millones.

Los dos internacionales estadounidenses de Toronto, Michael Bradley y el de origen haitiano Jozy Altidore, fueron los siguientes en la lista de ganancias, con US$6.43 millones y US$6.33 millones, respectivamente.

El delantero mexicano de Los Ángeles FC, Carlos Vela, quien lidera la tablas de goleadores esta temporada, es el quinto jugador mejor pagado con US$6.3 millones, lo que lo coloca por delante del ex internacional del Chicago Fire, Bastian Schweinsteiger (US$5.6 millones).

Según la MLSPA, 54 de los 691 jugadores en la MLS ganan al menos US$1 millón al año, mientras que los jugadores no designados ganaron un promedio de US$345 mil 867, un aumento del 13,3 por ciento en comparación con el 2018.

