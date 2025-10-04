A falta de que salga la convocatoria, compañeros de club felicitan a Jesús López por su regreso a Selección Nacional

La Selección Nacional de Guatemala tendría un regreso esperado en su convocatoria para la fecha FIFA de octubre. Se trata de Jesús Antonio “Chucho” López, quien, a falta de confirmación oficial, ha dejado entrever su inclusión en la lista tras las felicitaciones públicas de varios de sus compañeros de Xelajú y la propia reacción del jugador en redes sociales.

El mediocampista nacional, que actualmente milita en el cuadro altense, ha sido una de las piezas más destacadas del torneo local, así como en la Copa Centroamericana, donde ha mostrado regularidad y un rendimiento que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico de la Azul y Blanco.

López, de 28 años, se formó en el futbol mexicano y luego de su paso en Comunicaciones y desde su llegada a Xelajú ha logrado consolidarse como un futbolista clave en el mediocampo. Su experiencia internacional y capacidad para generar juego lo colocan como un refuerzo importante para el combinado guatemalteco en esta nueva etapa.

El último partido del mediocampista con la Selección Nacional se disputó el 13 de enero de 2024, en un amistoso bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Desde entonces, no había sido considerado en las convocatorias, lo que generaba dudas sobre su continuidad en los planes del entrenador.

Sin embargo, su nivel en los últimos meses lo ha devuelto al radar, y todo apunta a que será parte del listado que dispute los próximos amistosos de octubre. Esta inclusión significaría el cierre de un periodo de casi dos años fuera del entorno de la Bicolor.

El regreso de “Chucho” López también representa una oportunidad para que la Selección fortalezca su mediocampo con un jugador de recorrido, capaz de adaptarse a distintos sistemas de juego. Su presencia se suma al grupo de futbolistas que buscan consolidar una base de cara a la continuidad del proceso de Tena.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la afición de Xelajú, que ve en esta convocatoria un reconocimiento al rendimiento mostrado por su jugador en la presente temporada. Las felicitaciones compartidas en redes sociales evidencian la expectativa que genera su regreso a la Azul y Blanco.

Con la confirmación oficial aún pendiente, Jesús Antonio López afronta una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional, con la misión de aportar su calidad, experiencia y compromiso en la próxima fecha FIFA.