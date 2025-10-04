Así se espera que sea el itinerario de la Selección Nacional para la doble fecha FIFA de visita en Octubre  

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para una semana determinante en las eliminatorias, con compromisos ante Surinam y El Salvador programados para el 10 y 14 de octubre, respectivamente. La Azul y Blanco busca mejorar su posición en el grupo y mantener vivas sus opciones de avanzar.

Hasta el momento, el estratega mexicano al mando del equipo ha trabajado con 18 jugadores desde el 22 de septiembre. Elmer Cardoza ha sido la única ausencia durante los entrenamientos diarios, debido a un permiso especial para disputar los cuartos de final de la Copa Centroamericana con Xelajú.

Se espera que los legionarios se incorporen a la concentración durante la noche del domingo 5 de octubre y a lo largo del lunes 6, completando así la plantilla que enfrentará esta doble fecha FIFA. Con todos los jugadores disponibles, el cuerpo técnico podrá ultimar detalles tácticos y físicos.

Para el duelo del 10 de octubre ante Surinam, la Selección tomará un vuelo charter directo hacia la ciudad de Paramaribo para instalarse en concentración y llegar en óptimas condiciones al encuentro. La expectativa es conseguir un resultado positivo que mantenga viva la esperanza de clasificación.

Posteriormente, tras el partido contra Surinam, se prevé que la Azul y Blanco viaje nuevamente en vuelo charter hacia El Salvador. Allí, el equipo se concentrará desde el sábado 11 de octubre para preparar el duelo del martes 14, buscando un triunfo que pueda mejorar su posición en el grupo.

Actualmente, Guatemala ocupa el último lugar del grupo con apenas un punto, mientras que Surinam lidera con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres y Panamá con dos. La Selección necesita sumar para mantenerse competitiva en la fase de clasificación.

El cuerpo técnico trabaja intensamente en la estrategia y cohesión del equipo, ajustando detalles tanto en defensa como en ataque, con el objetivo de aprovechar al máximo la ventaja de concentración y logística para estos compromisos.

La semana que se avecina es crucial para la Azul y Blanco, donde cada detalle, desde la preparación física hasta la mental, será clave para intentar revertir la situación y acercarse a la clasificación en esta fase de la eliminatoria.