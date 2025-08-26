Alajuelense vs Antigua: Tapia afirma que los coloniales están para cosas grandes y lo demostrarán en la cancha

Antigua GFC vive horas cruciales en la Copa Centroamericana de Concacaf. El cuadro colonial visitará este miércoles al bicampeón Alajuelense, en un duelo donde solo la victoria le permitirá seguir soñando con los cuartos de final.

El técnico de los coloniales se presentó el martes 26 de agosto a la conferencia de prensa previa al partido junto Alexander Robinson, donde aseguró que el objetivo de Antigua GFC es lograr la victoria frente al actual campeón de la Copa Centroamericana.

Antigua GFC y la Liga Alajuelense chocarán este miércoles, a las 18 horas, en el Estadio Alejandro Morera Soto en la quinta fecha de la Copa Centroamericana, con la cual cierra la fase de grupos del torneo de la Concacaf.

Mauricio Tapia, técnico de los coloniales, confía en la identidad futbolística del equipo y en la capacidad de sus jugadores para afrontar el reto.

“No estuve en la edición pasada, pero conozco bien la historia. Me tocó volver después de seis años y logramos un campeonato más. Antigua tiene una forma determinada de jugar, de ver el fútbol, y eso no va a cambiar”, señaló el estratega argentino en la conferencia.

Tapia reconoció la exigencia del partido, pero aseguró que la ilusión del grupo es mayor que la presión: “Será un partido exigente para los dos, ambos queremos avanzar. Enfrentarnos al bicampeón en su casa nos obliga a hacer las cosas bien para seguir adelante”.

“Somos un equipo que juega en campo contrario, tenemos gente con buen pie y buenas transiciones, aunque eso a veces nos juega en contra porque dejamos espacios. Si logramos quitar la pelota, tendremos nuestras armas para hacer daño”.

Sobre la presión, el técnico fue claro: “El manejo de la presión pasa por hipotetizar todo lo que puede ocurrir. Si el resultado es favorable, todo lo que venga será positivo. Buscaremos siempre ese camino, porque del otro lado no hay futuro. La competencia en Centroamérica ha crecido y estamos disfrutando esa responsabilidad”.

Finalmente, Tapia respondió a la pregunta de qué puede esperar Antigua en este torneo: “Estamos levantando la mano para estar a la altura de la competencia. Nos golpeó lo que pasó ante Plaza Amador, pero este equipo está para cosas importantes. Eso hay que demostrarlo en la cancha y lo intentaremos contra Alajuelense”.

Con la obligación de ganar y frente a un rival de jerarquía, Antigua GFC buscará escribir un nuevo capítulo en su historia internacional.