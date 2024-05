Ana Lucía Martínez no descansa. La delantera guatemalteca ya está en Guatemala a menos de 24 horas de ser campeona de la Liga MX Femenil con el club Rayadas de Monterrey puesto tiene compromiso con la Selección de Guatemala contra Chile.

La futbolista de 34 años arribó la tarde este 28 de mayo al Aeropuerto Internacional La Aurora en donde fue recibida por Prensa Libre para brindar sus primeras declaraciones tras salir campeona en México.

Ana Lucía se marchó de Guatemala hace 10 años en busca de sobresalir en el futbol de Europa, su camino no fue fácil, pero ahora puede decir que todos sus sacrificios valieron la pena.

"Veo atrás y veo todo el recorrido, salir de Guatemala en busca de un sueño pero sin tener un camino claro. Me lancé a buscar suerte y fue mucha perseverancia, estar lejos de mi familia y de mi zona de confort. Uno se las ve muy difícil, pero he creído mucho en lo que puedo hacer y he aprovechado al máximo cada oportunidad. Muy contenta de pasar este momento, lo comparto con la gente que me quiere", comentó instantes después de bajar del avión que la trajo de México a Guatemala.

Ana Lucía jugó 14 partidos de 17 de la fase de regular con Rayadas pese a que llegó algunas semanas después de iniciada la pretemporada. Al principio le costó la adaptación, pero el tener minutos y poder jugar le brindaron la confianza necesaria para poder aportar.

Sobre llevarse el campeonato ella indica que fue algo "muy bonito", pero también declaró que la confianza que recibió por parte del cuerpo técnico y sus compañeras fue importante para ella.

"El equipo sabía que había que hacer un máximo esfuerzo. Ser parte de eso es muy bonito, fue un partido muy difícil”, explicó.

Si bien Ana Lu celebra ahora, hubo un momento en el que todo pareció desmoronarse ya que la guatemalteca falló un penal en la tanda decisiva después del empate 2-2 en la final ante América.

"Creo que todas teníamos ganas de ganar y de salir triunfantes en casa, yo confiaba en que la portera iba a parar el penalti, me quedé triste por no marcar mi penalti, pero realmente estoy muy contenta poder aportar desde la cancha para cumplir con la meta del club”, explica la guatemalteca que ahora se suma a la concentración de Selección Femenina al mando de Karla Alemán.