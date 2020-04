Ansiedad, incertidumbre y desesperación, los sentimientos que están sufriendo los futbolistas

Los futbolistas extrañan la gramilla del estadio y no poder jugar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Hablar de los efectos negativos que puede tener para los futbolistas este confinamiento obligado es bastante complejo, ya que el tema tiene varias aristas, explican los psicólogos Abel Salas, de la Selección Nacional; Miguel Mendoza, de Municipal; y Rolando Crespo, de Comunicaciones.

Los tres responsables de la preparación mental de los jugadores coinciden en que la parte física va de la mano con la emocional, y en esta situación es fundamental no descuidar ninguno de esos aspectos.

“Antes que jugadores, son seres humanos; todos tenemos una fortaleza mental diferente”, apunta Mendoza.

“Es algo que nunca nos había pasado y, consecuentemente, aparece una variable que tiene que ver con tu corazón, que es la pasión que vos les ponés a esto”, explica Salas.

Los riesgos

Ansiedad, incertidumbre, desesperación, miedo y sueño son algunas de las situaciones que cualquier deportista puede sufrir si no tiene capacidad para manejarlas y que pueden ser causadas por una inactividad tan prolongada y sorpresiva como esta, por el covid-19.

De acuerdo con Salas, un mal manejo de esas situaciones conlleva a que haya mayor cansancio, porque todo requiere equilibrio emocional.

“Estás ante un estado de incertidumbre y no sabes cuándo se termina, y eso te genera cierta ansiedad y trae consigo trastornos alimenticios”, advierte Mendoza, a lo que suma trastornos de sueño.

De acuerdo con este psicólogo, la angustia es una de las emociones que más pueden afectar a cualquier deportista, sobre todo debido a la incertidumbre de no saber cuándo finalizará el confinamiento.

“La pregunta es: ¿cuándo terminará esto? y eso genera mucha angustia. Obviamente una incertidumbre que, a mi criterio, es lo que más impacta desde la perspectiva del manejo emocional, porque genera inseguridad y ansiedades”, señala Mendoza.

Respiración y meditación

Los psicólogos consultados coinciden en que es importante mantener un orden entre las responsabilidades profesionales —asignaciones físicas— y las nuevas, como mayor conciencia con la familia o desarrollar actividades en casa.

“Deben comer adecuadamente lo que indica la parte nutricional, no estar en la habitación donde duermes, no ver televisión allí, no revisar el teléfono allí. Ahí solo a la hora de dormir y poder descansar”, recomienda Mendoza.

Para Salas, una forma de librarse de esos efectos es hacer visualizaciones para fortalecer el pensamiento positivo, así como trabajar la meditación que les permita mantener la tranquilidad, y ejercicios de respiración.

El estímulo familiar

Los profesionales aseguran que compartir con la familia es un extra de mucha importancia, sobre todo porque se tiene más oportunidad de convivir y compartir, ya que durante la etapa competitiva carecen de tiempo para estar con ella, sobre todo por los viajes, concentraciones y otras actividades relacionadas.

“La familia siempre será un estímulo, y esta época es muy importante, sobre todo porque la familia juega un papel de responsabilidad y cuidado”, afirma Crespo.

Lo más importante para los psicólogos es que cuando llegue el momento de regresar, los futbolistas deben estar preparados y para esto deben mantener un orden en su rutina diaria.

“Es un tiempo para reenfocarse y compensar todo el accionar del día, y que disfruten a la familia, que establezcan una comunicación bonita; es un tiempo de amor y cariño”, dice Crespo.