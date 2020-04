‘El Pescado’ Ruiz critica a dirigentes y entrenadores porque “no saben absolutamente nada de futbol”

Carlos Ruiz defiende a los futbolistas por ser los más "señalados". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La vida de un futbolista no es fácil ni glamurosa como muchos lo creen, en Guatemala, la gran mayoría de los jugadores pasan penas y se mantienen en pleitos legales con los dueños de los equipos.

El máximo artillero de la Selección Nacional salió a defender a sus colegas, quienes durante muchos años han sido los más señalados por los malos resultados, principalmente con la Bicolor y Ruiz por ello, en su hilo en su red social Twitter explicó, a su consideración, cuáles son los principales problemas que afectan al futbol.

Para Ruiz una de las batallas que se debe atacar desde su raíz es que los “dirigentes no saben absolutamente nada de futbol”, que se aprovechan al llegar a los clubes para tomar el dinero de los patrocinadores, para luego “desaparecer a los equipos”, generando deuda y una mala imagen para los lugares de los planteles.

“A los dirigentes no les interesa ni desarrollar ni trabajar el talento de los futbolistas”, aseguró el exdelantero del Galaxy de la MLS, Olimpia de Paraguay y Puebla de México, entre otros muchos equipos.

Una de las metas más importantes de los futbolistas es poder jugar en el extranjero, pues es la principal vitrina para poder optar a jugar fuera de Guatemala, así como le sucedió a Ruiz cuando a los 20 años emigró al futbol griego y luego al de Estados Unidos. No Solo ‘el Pescado’ se ha visto beneficiado a la Selección Nacional, también otros jugadores como Marco Pablo Pappa, Martín Alejandro Machón, Ricardo Jerez, José Manuel Contreras, Elías Enoc Vásquez, entre muchos se han dado a conocer gracias a la ‘Sele’ y a sus procesos.

LO QUE REALMENTE PASA EN EL FÚTBOL DE GUATEMALA

"ABRO HILO"

Dirigentes que no saben absolutamente nada de fútbol, llegan a robar patrocinios y entradas, a desaparecer equipos, a generar deudas, demandas y una muy mala imagen para el municipio o departamento donde se encuentre — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 27, 2020

Por eso, Ruiz asegura que lo fundamental en el país es invertir en las fuerzas básicas y que los jugadores tengan la oportunidad de “mostrarse”, así como lo hizo él en su momento.

“La única vitrina para salir es la Selección, pero ahora culpemos a los futbolistas que no quieren trascender, teniendo lo mínimo que se necesita para ser profesional. Siempre nos mandan a decir ‘dice el presidente de la Federación que solo hay agua, no había dinero para el gatorade y que no cambien camisola porque no hay para uniformes, porque luego lo usarán los de la Sub 23 y después la Sub 20”, dice molesto Ruiz, a quien muchas veces le tocó llevar su comida porque no les daban.

“Salí al extranjero y me aferré a no volver a vivir lo que sufrí en Guatemala. Me aferré por más de 12 años porque sé lo que se pasa”, dice ‘el Pescado’, quien lamenta que ahora se le reproche cada vez más a los futbolistas.

El exdelantero también recriminó la contratación de malos extranjeros, quienes no le dejan nada al futbol guatemalteco. “Muchos llegan porque ya no había a dónde ir. ¿Cómo se puede esperar que ayuden a Guatemala si nunca trascendieron en su país?

Ruiz, quien pasa la cuarentena junto a su familia en Miami, y ha sido uno de los futbolistas que más pelea por los derechos de los jugadores y externa su malestar por las malas condiciones que viven los futbolistas.