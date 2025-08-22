Antigua GFC abre la jornada 6 del Apertura 2025: partidos, horarios y lo más destacado

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala desarrollará este fin de semana la jornada número seis del Torneo Apertura del 2025.

Durante las últimas semanas, la actividad en el futbol guatemalteco ha sido intensa, debido a la celebración de partidos tanto del torneo nacional como de la Copa Centroamericana.

Este viernes 22 de agosto, el balón volverá a rodar en los escenarios del balompié nacional con el duelo entre Antigua GFC y la revelación del certamen, Deportivo Mixco.

Este encuentro corresponde a la sexta fecha del campeonato y será el último compromiso de Antigua antes de disputar la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Así se jugará la sexta jornada del Apertura 2025:

Viernes 22 de agosto

Antigua GFC vs Deportivo Mixco, 19 horas, estadio Pensativo.

Sábado 23 de agosto

Guastatoya vs Mictlán, 16 horas.

Municipal vs Xelajú MC, 18 horas.

Domingo 24 de agosto

Aurora vs Cobán Imperial, 11 horas.

Achuapa vs Comunicaciones, 14 horas.

Marquense vs Malacateco, 19 horas.

Posiciones de la Liga Nacional

Actualmente, el líder de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, tras cinco jornadas disputadas, es Deportivo Mixco. El cuadro mixqueño ha logrado buenos resultados en sus primeros compromisos y, al momento, es uno de los dos equipos invictos, junto con Municipal.

Sus 13 unidades en cinco partidos lo mantienen en la cima de la clasificación, mientras que su más cercano perseguidor es, precisamente, el equipo escarlata, con 11 puntos.

En el tercer lugar está Aurora, con 10 unidades, y le siguen Antigua GFC y Comunicaciones, con nueve y ocho, respectivamente.

El sexto puesto lo ocupa Xelajú MC, con siete puntos.

En la parte baja de la tabla se ubican Achuapa, Marquense, Malacateco, Cobán Imperial, Mictlán y Guastatoya.