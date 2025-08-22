Tabla de posiciones actualizada de la Copa Centroamericana 2025: así va cada equipo tras la jornada 4

Tabla de posiciones actualizada de la Copa Centroamericana 2025: así va cada equipo tras la jornada 4

La Copa Centroamericana de la Concacaf está a tan solo una jornada de finalizar la fase de grupos.

Cristian Hernández de Municipal celebra en una acción en un partido contra Real España.

Cristian Hernández de Municipal celebra en una acción en un partido contra Real España. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 se ha desarrollado sin contratiempos desde finales de julio, y para la semana del 25 al 29 de agosto finalizará la fase de grupos.

Un total de ocho equipos busca avanzar a la fase eliminatoria, en la que no solo se juegan el prestigio internacional, sino también la posibilidad de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, el torneo de mayor importancia en la región.

En total, son cuatro grupos en los que 20 equipos han dado su máximo esfuerzo en busca de la clasificación; sin embargo, tras cuatro jornadas disputadas, algunos ya están eliminados, mientras que otros aún tienen opciones.

En el caso de los equipos guatemaltecos Antigua GFC, Municipal y Xelajú MC, todos siguen con vida y se podría tener pleno de representantes nacionales, dependiendo de sus resultados en la última jornada.

Antigua GFC es el que tiene el panorama más complicado, ya que, a falta de una jornada, es tercero del Grupo A con cuatro puntos.

Municipal descansa en la segunda posición del Grupo B con cinco unidades y aún puede quedar fuera. En cambio, el que está más cómodo es Xelajú MC: es líder del Grupo D y ya está clasificado.

Posiciones de la Copa Centroamericana 2025

Grupo A

1.Plaza Amador 9 pts
2.Alajuelense 6 pts
3.Antigua GFC4 pts
4.Alianza 4 pts
5.Managua FC0 pts

Grupo B

1.San Miguelito 7 pts
2.Municipal 5 pts
3.Diriangén 4 pts
4.Herediano 3 pts
5.Real España0 pts

Grupo C

1.Motagua 7 pts
2.Independiente 6 pts
3.Saprissa6 pts
4.Cartaginés 4 pts
5.Verdes0 pts

Grupo D

1.Xelajú MC9 pts
2.Olimpia 7 pts
3.Águila4 pts
4.Real Estelí 3 pts
5.Hércules 0 pts

