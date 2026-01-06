Antigua GFC confirma la renovación del ariete argentino Juan Francisco Apaolaza

El bicampeón del futbol guatemalteco, Antigua GFC, anunció el lunes la renovación del contrato del delantero argentino Juan Francisco Apaolaza, uno de los referentes ofensivos del equipo colonial en los últimos torneos.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales del club, con el mensaje: “Antigua GFC informa la renovación del jugador Francisco Apaolaza con el primer equipo”.

Con esta decisión, el cuadro antigüeño garantiza la continuidad de un jugador clave para el próximo Torneo Clausura 2026, que inicia el 21 de enero cuando el campeón debute visitando al cuadro del Cobán Imperial. Aunque no se ha revelado la duración del nuevo vínculo, la permanencia del ariete despeja las dudas sobre su futuro, luego de especulaciones que lo vinculaban fuera del campeón nacional.

Apaolaza, quien llegó a inicios de 2025 procedente del Carabobo FC, de la liga venezolana, fue pieza fundamental en el Apertura 2025, donde disputó 23 partidos y anotó nueve goles, incluido uno decisivo en la ida de la gran final frente a Municipal, que encaminó a Antigua GFC hacia el título.

La renovación del argentino se suma a la del mediocampista nacional José Mario “Chema” Rosales, confirmada días atrás. Hasta ahora, el club no ha anunciado altas ni bajas para el próximo certamen, más allá de estas dos renovaciones estratégicas en la columna vertebral del equipo dirigido por Mauricio Tapia.

No obstante, se espera que en los próximos días se concreten posibles fichajes o salidas para reforzar la plantilla aguacatera.