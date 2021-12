Apertura 2021: “Será un juego difícil, pero vamos a revertir”, el técnico de Antigua GFC, Roberto Montoya, advierte a Malacateco

Dos errores en su visita al estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, les costó caro y los tiene con un pie fuera del torneo Apertura 2021.

Sin embargo, el estratega mexicano, Roberto Montoya, confía en que sostengan un partido perfecto, como antes del primer gol en la ida, para salir avante y alcanzar una final más en su historia y tratar de conseguir su quinto título liguero.

“Ellos ganaron porque nosotros cometimos dos errores puntuales. Buscaron el contragolpe y les funcionó en una ocasión, al final del primer tiempo. El otro gol fue un error en salida y despeje”, resumió Montoya en el juego de ida ante Malacateco.

Aseguró que fue un partido muy intenso, no solo por el calor ambiental, sino por el rebote de la gramilla sintética. Además, dijo, el central permitió el juego fuerte ante jugadores habilidosos como Carlos el Gullit Peña.

“Malacateco le apuesta al contragolpe, pero vamos a contrarrestarlo. Confío en la remontada”.

Roberto Montoya, entrenador de Antigua GFC.

Aún así, expresó, no es excusa, y en la vuelta que disputarán el sábado 25 de diciembre, a las 18 horas, en el Pensativo, saldrán desde el primer minuto para emparejar la serie.

“Creo en la remontada, por supuesto. Tenemos cómo, y lo demostramos. Ahora estaremos en nuestra casa, nuestro estadio y con nuestras condiciones”, dijo el estratega mexicano.

Ayer los panzaverde hicieron trabajo regenerativo, después de viajar por más de ocho horas de Malacatán a Antigua.

No reporta lesionados y asegura que su planteamiento no cambiará, pero sí hará algunos ajustes, que no reveló, para evitar que los toros los vuelvan a sorprender en los contragolpes. “Confiamos en revertir este marcador adverso”, aseguró.