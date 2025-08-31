Así marcha la tabla de posiciones tras tres partidos disputados en la jornada 7 del Apertura 2025

La jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional avanza con emociones y resultados que empiezan a perfilar la tabla de posiciones de esta jornada. Hasta el momento se han disputado tres partidos, en los que Mixco, Aurora y Malacateco sumaron victorias clave para escalar posiciones.

Mixco ratificó su gran momento y logró un triunfo que le permite mantenerse como líder absoluto del torneo con 16 puntos. El equipo chicharronero ha mostrado consistencia tanto en casa como de visita y se convierte en el rival a vencer en este inicio de certamen.

Aurora también hizo valer su poderío, venció a Comunicaciones y consiguió una victoria que lo deja en la segunda posición con 14 unidades. El equipo aurinegro, recién ascendido, continúa sorprendiendo con su rendimiento y se mantiene en la pelea directa por los primeros puestos de la clasificación.

Otro que logró un resultado positivo fue Malacateco, que consiguió tres puntos importantes que lo impulsan al noveno lugar con 7 unidades. Los toros siguen mostrando mejoría después de un arranque irregular y suman confianza de cara a lo que resta de la primera vuelta.

Con estos resultados parciales, la tabla de posiciones queda con Mixco en el primer lugar con 16 puntos, seguido por Aurora con 14 y Antigua GFC en la tercera casilla con 12, misma cantidad que suma Municipal, que se ubica cuarto por diferencia de goles. Más atrás aparecen Achuapa con 9, Xelajú MC, Comunicaciones y Marquense con 8, Malacateco con 7, Mictlán con 6, Cobán Imperial con 5 y Guastatoya en el último puesto con apenas un punto.

La actividad de la jornada 7 continuará este sábado con tres encuentros que prometen mucho interés. A las 15:00 horas, Cobán Imperial buscará reaccionar en casa cuando reciba a Antigua GFC en el Estadio José Ángel Rossi, en un duelo clave para ambas escuadras.

Más tarde, a las 18:00 horas, Mictlán enfrentará a Municipal en Asunción Mita, en un compromiso en el que los escarlatas intentarán sumar de visita para mantenerse en la parte alta de la tabla. Finalmente, la jornada cerrará a las 20:00 horas con el Clásico de Occidente, donde Xelajú MC recibirá a Marquense en el Estadio Mario Camposeco.

Con tres partidos disputados y tres más por jugarse, la jornada 7 aún puede provocar movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente en la lucha por los primeros lugares y en la zona media, donde varios equipos están separados por pocos puntos.