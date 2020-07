Así se divierte Jean Márquez en TikTok, recordando sus golazos y mejores jugadas con música de Metallica

Jean Márquez se ha estrenado en la plataforma de TikTok recordando sus golazos y mejores jugadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El video con el que se estrenó Jean Márquez en la popular red social TikTok, es el de una jugada en un clásico entre Comunicaciones y Municipal, cuando vestía la camiseta de los cremas.

Mientras transcurre la jugada de lujo del volante de contención, ahora jugador de Deportivo Mixco, se escucha la canción ‘Sad But True‘ de la banda estadounidense Metallica. Este clip fue compartido el 20 de julio y acumula más de 5 mil ‘likes’.

El también seleccionado nacional, compartió con sus seguidores un golazo de tiro libre que marcó en el partido entre Antigua GFC y Mixco, en la jornada 3 del torneo Apertura 2019. Aunque para este video cambió el soundtrack: Turn Down for What de DJ Snake, Lil Jon.

Márquez, exjugador de Comunicaciones y Jalapa, también recordó un gol de tiro libre con la camiseta de la Selección de Guatemala.

Su más reciente publicación es de este martes. El jugador salió a correr y acompañó su mañana de ejercicios con ‘Enter Sandman’ de Metallica.

Los videos de Jean Márquez: